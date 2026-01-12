自由電子報
超商雙雄去年營收雙創新高！統一超商首破3500億元 全家逾1100億元

2026/01/12 16:32

統一超商（2912）2025年12月合併營收達305.17億元，年增4.71%，創同期新高；累計全年合併營收首度突破3500億元，達3507.35億元，年增3.79%，再刷新歷史新高紀錄。（統一超商提供）統一超商（2912）2025年12月合併營收達305.17億元，年增4.71%，創同期新高；累計全年合併營收首度突破3500億元，達3507.35億元，年增3.79%，再刷新歷史新高紀錄。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕超商雙雄去年營收雙創歷史新高，統一超商（2912）2025年12月合併營收達305.17億元，年增4.71%，創同期新高；累計全年合併營收首度突破3500億元，達3507.35億元，年增3.79%，再刷新歷史新高紀錄。

全家（5903）便利商店去年12月合併營收為96.7億元，年增9.89％；累計全年合併營收達1100.4億元，年增4.7％，同創歷史新高。

統一超商表示，台灣7-ELEVEN持續擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8282家，結合集團多元生活品牌，以創新、精業、整合三大經營戰術，深耕會員經濟、開發話題新品與強化數位布局等，營運績效穩健成長。

轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、悠旅生活（星巴克）、統一資訊、統一百華同步成長，持續挹注整體營收表現。

全家便利商店截至去年12月31日止，總店舖數達4470家，受惠持續展店以及鮮食和一般商品業績持續向上，去年營收持續向上。

