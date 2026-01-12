去年前11月經常性薪資年增3.09％ 創26年最大增幅

主計總處公布去年1至11月經常性薪資平均4萬7837元，年增3.09%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年1至11月經常性薪資平均4萬7837元、年增3.09%，創26年同期最大增幅，總薪資則年增4.06%；剔除物價因素後，前11月實質經常性薪資年增1.38%、為近5年同期最大增幅，實質總薪資則年增2.34%、為近10年同期最大增幅。

根據主計總處調查，去年11月底工業及服務業全體受僱員工856.2萬人，月增9千人，以批發零售業月增4千人最多，住宿餐飲業增3千人次之，醫療保健及社會工作服務業亦增2千人；若與上年同月相較，則增加6萬人。累計1至11月受僱員工平均851.9萬人、年增6.6萬人，以住宿及餐飲業年增1.9萬人最多，醫療保健及社會工作服務業增1萬人，金融保險業、支援服務業均年增9千人。

另，去年前11月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7837元、年增3.09%；經常性薪資中位數3萬8360元、年增3.02%；扣除物價漲幅後，前11月實質經常性薪資為4萬3671元、年增1.38%；實質總薪資年增4.06%、為近7年同期最大增幅。主計總處表示，主要是最低工資提高、廠商加薪、年終獎金發放等，加上物價漲幅趨緩，因此實質薪資漲幅擴大。

