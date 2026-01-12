指標性案場入帳 熙特爾去年12月營收25.47億創新高

指標性案場入帳，熙特爾去年12月營收25.47億元創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於電池出貨高峰挹注，以及指標性案場工程進度認列，熙特爾新能源-創（7740）今（12）日公告去年12月營收25.47億元、年增3403.75%，全年累計營收42.21億元，12月單月表現一舉超越前11個月累計營收，再創集團營收歷史新高。

熙特爾新能源總經理陳伯勳表示，去年12月營收結構主要來自電池模組出貨，占整體營收約八成；另外指標性案場之工程進度認列，約貢獻兩成營收，雙引擎同步發力，帶動營收大幅成長。累計至去年底電池出貨量逾1.5GWh，穩居業界龍頭；能源管理系統（EMS）累計簽約量體535MW，維運簽約量體625MWh，同步挹注中長期營運動能。

此外，熙特爾也積極對接Data Center建置需求，提供規劃設計、工程建置、測試驗證、長期維運的客製化電力解決方案，因應Data Center與AI算力中心對電力品質的嚴苛標準，熙特爾位於台北、林口實驗室將於2026年第一季陸續啟用；同時，面對全球高速成長的IDC資料中心，熙特爾鎖定美國、日本等多項投資開發案，積極擘畫海外布局。

