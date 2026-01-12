季辛格：英特爾18A是我一手奠定 美奪回晶片製造權還有很長一段路

英特爾前執行長季辛格表示，美國從亞洲手中奪回晶片生產權，還有很長的路要走。他也表示，英特爾的18A製程和Panther Lake晶片是他一手奠定。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾公布新的晶片製造里程碑，但英特爾前執行長季辛格表示，美國要從亞洲手中奪回晶片生產權，還有很長的路要走。他也邀功表示，英特爾的18A製程和Panther Lake晶片是他一手奠定。

Panther Lake的成功發布表明，英特爾的晶圓代工部門正朝著正確的方向前進。季辛格在接受福克商業頻道「克拉曼倒數計時」（The Claman Countdown）節目採訪時表示，18A製程和Panther Lake是意義重大的里程碑，而這一切都是他一手奠定的。

對於美國是否有能力將晶片製造權從亞洲手中奪回，季辛格表示，還有很長的一段路要走。他說：「衡量標準是，美國製造了多少晶圓」、「這才是唯一重要的事」。

季辛格表示，製造業回歸美國至關重要，但他同時提醒說，這項進程需要時間。他說：「製造業很難再回來了。你知道，製造業花了數十年才轉移到亞洲。它不可能很快恢復過來」。

季辛格發出警告之際，川普政府已採取行動加強美國晶片製造業，收購了英特爾的股份，並推動將先進的半導體生產帶回美國本土。

被問及鑑於儘管18A協議進展樂觀，但目前尚未達成任何協議，將如何促使客戶承諾使用英特爾代工服務。季辛格表示，最大的催化劑將是美國政府的政策，不僅包括《晶片製造法案》等激勵措施，還包括關稅，這些措施最終將促使輝達和超微等無晶圓廠公司將英特爾代工服務視為台積電的替代方案。

