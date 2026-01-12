電子代工出貨增溫 大同2025年營收503.74億元

大同去年（2025）年12月營收為48.03億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日公告去年（2025）年12月營收為48.03億元，微幅月減、年增12.14%，全年累計營收為503.74億元、年增6.1%。主要受惠電子代工事業群的迷你電腦新產品出貨暢旺，重電事業配合客戶交貨，帶動營收。

大同指出，受惠電力變壓器需求旺盛，產能滿載，持續拓展海外市場，於北美市場擴展傳捷報，接獲總建置容量800MW太陽能發電案場用關鍵電力設備、345kV級電力變壓器，以及總建置容量500MW儲能案場用美式箱型變壓器訂單，今明年會陸續交貨。

此外，大同馬達事業則受惠去年底國內半導體、電子廠擴建廠房需求，大型發電機組出貨較前月成長，也較去年同期成長。

受惠AI產業需求，電力產品需求成長強，大同指出，將以集團綜效積極拓展海內外市場，爭取電力、綠能與AI資料中心相關商機，並在北美市場的既有基礎上，與電力公司及核心經銷商建立穩定長單供給合作。

