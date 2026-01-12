硬幣為何多是圓形、邊緣刻痕從何而來？央行臉書揭密貨幣小知識

央行臉書揭密貨幣小知識。（記者陳梅英翻攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今（12）日在官方臉書專頁分享金融小知識，解析全球流通硬幣多半採圓形設計，以及硬幣邊緣刻上規則刻痕的歷史由來。央行指出，硬幣呈現圓形並非一開始就出於美學或設計考量，而是物理法則與實務需求共同演變的結果。

央行說明，普遍認為世界上最早的圓形硬幣，約出現在西元前7世紀晚期、今日土耳其西部的呂底亞（Lydia）王國。當時人們將金屬加熱至熔融狀態，金屬在物理作用下自然形成球狀，再取出敲打鑄造，因此硬幣呈圓形其實是「自然形成」，並非刻意設計。

隨著時代演進，圓形硬幣因具備多項實務優勢而成為主流。央行指出，圓形硬幣較容易滾動、堆疊與分類，有助於商業交易、儲存與自動化設備的處理與計數流程；同時也比其他形狀更不易磨損，適合大量生產。日本造幣局亦提到，在自動販賣機使用上，圓形硬幣投入投幣孔更加順暢。

不過，全球仍存在不同形狀的硬幣設計，例如英國的20便士、50便士為七邊形，1英鎊則為十二邊形。

至於硬幣邊緣為何刻上規則刻痕，央行指出，這源自過去貴金屬貨幣盛行時期為解決「剪邊幣」（clipped money）問題。在金、銀幣流通的年代，硬幣價值取決於所含金屬重量，不肖人士常從硬幣邊緣削取少量金屬累積牟利，導致市面上流通的硬幣實際價值不足，破壞貨幣信用。

為遏止剪邊行為，英國國王威廉三世（William III）統治期間推動貨幣改革。1696年，時任英國造幣局局長的牛頓（Isaac Newton）主導「大重鑄」（Great Recoinage），回收舊制手工鑄幣，全面改採機器鑄幣，並首次在制度上於硬幣邊緣刻上規則刻痕，讓剪邊行為無所遁形，貨幣秩序也逐步恢復。

央行指出，雖然現今流通硬幣多已不再以貴金屬製成，但邊緣刻痕仍被保留下來，作為防偽與辨識的重要特徵。不過，部分面額較低的硬幣基於鑄造成本考量，仍採「光邊」設計，例如1美分、5美分；1、2、5分歐元；以及1、5、10日圓（1951年至1958年除外）等。

