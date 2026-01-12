中鋼2月盤價續漲 七大鋼品上調300元

中鋼今天開2月盤價，持續調漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）12日開出2月盤價，因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，適度調漲反應成本，中鋼月盤持續調漲，本次七大鋼品每噸全數上調300元，以提振下游接單動能；中鋼也公告去年營收3171.55億元，年減12.03%，寫近五年以來新低。

中鋼指出，美國聯準會進入降息循環，有利提振投資與消費需求，帶動大宗商品價格走揚。歐洲受惠財政刺激政策與俄烏和談契機，終端需求邁向復甦。中國推動擴大內需與貨幣寬鬆政策，提振鋼鐵市場情緒。而隨終端需求回溫與各國貿易關稅政策變化趨穩，中鋼也認為，台灣用鋼產業出口接單有望自谷底回升。

鋼鐵市場方面，貴金屬及其他金屬元素價格輪番上漲，帶動煤鐵等煉鋼原物料價格堅挺，鐵礦砂價格維持在每公噸105到110美元區間，冶金煤行情上漲至每公噸215到220美元區間，鋼鐵生產成本持續上揚。

中鋼指出，美、歐地區熱軋價格維持漲勢，美國熱軋行情上漲約每公噸40到50美元，歐盟CBAM於今年正式實施，推升進口鋼材成本與當地市場行情；中國內銷流通行情止穩回升，寶鋼2月平板類產品平盤、3月調漲每噸人民幣100元，加上人民幣兌美元走升，帶動中國大陸鋼廠及亞洲鋼廠出口報價調漲，國際鋼價逐步脫離整理區間展現漲勢。

中鋼表示，全球鋼市歷經去年調節，剛性需求開始釋出，加以終端庫存位處低檔，供需結構改善有助啟動補庫存循環，引領鋼價進入新一輪上升週期。

中鋼為因應國際鋼價走勢及煉鋼成本上漲，針對2月月盤產品適度調漲反應成本，並提振下游接單動能，熱軋鋼板、鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）、電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）等全面每公噸調漲300元，中鋼呼籲客戶應把握商機及早建立庫存，以共迎鋼市轉折向上契機。

中鋼也公告去年12月營收255.43億元，年減13.8%、月增0.69%；去年第四季營收753.72億元，年減12.95%、季增2.52%；去年營收3171.55億元，年減12.03%。

