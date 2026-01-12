自由電子報
台達電去年營收創歷年新高 第4季創單季最強表現

2026/01/12 15:16

台達電今年持續以整體營運雙位數成長作為目標，看好後市發展。（資料照）台達電今年持續以整體營運雙位數成長作為目標，看好後市發展。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與液冷散熱系統出貨暢旺，去年12月營收創下歷年同期新高，第四季業績同為單季最強表現，帶動2026年總營業額登上歷年巔峰，管理層今年持續以整體營運雙位數成長作為目標，看好後市發展。

台達電去年12月營收536.86億元，月增6.2%、年增38.6%，其中，電源及零組件占比50%，基礎設施36%，自動化10%，交通4%；累計第四季營收1616.1億元，季增7.5%、年增41.5%，2025全年營收5548.85億元、年增31.8%。

台達電指出，集團AI伺服器相關產品線訂單能見度良好，隨著AI所需算力與用電量急速攀升，能源基礎設施（Energy Infrastructure）會成為下一波爆發式成長市場，潛在商機將從資料中心能源管理擴大至微電網與大型儲能應用，助攻未來新成長曲線。

對於AI供應鏈需求仍然強勁，台達電旗下台灣、泰國、美國產線均維持滿載狀態，泰國已在去年底新增三座廠房，美國則應客戶指定，逐步擴大液冷組裝能力，若需求急遽上升，不排除採租廠方式新設產能。非美國市場訂單部分，已與客戶協調回到中國投產，以加強區域供應缺口。

台達電認為，對於市場快速擴張，供應鏈難免出現「overbooking（過度下單）」現象，但集團仍維持擴產節奏與區域多元配置策略。現階段看好資料中心800V直流供電架構已趨成熟，集團預計攜手客戶、配合導入時程，推動向市場供應垂直供電與直流對直流（DC-DC）模組的策略。

