台灣虎航2025年營收168.99億元 創新高

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航2025年12月自結單月營收14.86億元，較2024年同期年增約14.3%，第四季單季營收43.11億元，月與季營收皆為同期歷史新高，2025年累計1月至12月營收168.99億元，連續二年刷新全年歷史新高，表現亮眼。

台灣虎航指出，隨整體旅遊市場持續增長，2025年12月班次較同期增加13.9%，受惠第四季出遊氣氛佳而維持高乘載，整體平均載客率近九成，持續看好農曆新年前賞雪及寒假、228連續假期延續，2026年第一季開春可望再度佳績。

展望2026年，台灣虎航指出，以「領航四部曲」為核心策略，推動品牌全面躍升。除上（12）月董事會已正式通過「第三代機隊計畫」，引進共計15架A321neo新機，並取得4架購機選擇權。機隊增長計畫除了擴大營運規模，中長期還可維持機隊年輕化，預計於2028年時，全機隊平均機齡將為3.1年。透過A321neo優異的燃油效率與航程效能，以及座位配置自A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本較現有A320neo再降低11.2%，藉由每架次的載運人次提升進而降低成本並提高獲利能力，強化營運效率。

