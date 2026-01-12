地緣政治升溫黃金白銀飆新高，黃金正2站上百元大關。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕2026年開局各地衝突不斷，美國突襲委內瑞拉，伊朗鎮壓抗議活動再讓川普警告武力介入，地緣政治升溫讓亞股盤中現貨黃金、白銀改寫歷史新高，期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀（00738U）分別大漲2.6%、9.4%，期元大S&P黃金正2（00708L）更上漲4.6%，突破百元大關，終場以100.35元作收。

法人指出，2025年在地緣政治風險升溫、降息行情與各國去美元化等利多下，貴金屬ETF表現亮眼，2026年開局多重風險事件匯聚，再度確立長多格局不變，美國12月非農就業數據下行，聯準會謹慎寬鬆立場有利貴金屬行情，白銀更工業應用供不應求進入第6年，以及中國、美國分別將白銀限制出口、列為關鍵物資清單，漲勢更為凌厲。

近期多家外資機構接續上調黃金目標價格，摩根大通認為金價有機會挑戰每盎司5000美元，高盛指出，美國投資人目前對黃金ETF投資占比仍低2012年前高，機構、長期投資人的配置比重低於0.5%，金價還有相當上漲空間，橋水基金創辦人達里歐直言「黃金比美元資產更具避險價值。」提出資產配置黃金應達15%的建議，新債王岡拉克也轉推薦黃金，認為配置比例可達25%，市場「棄債轉金」恐成為接下來的主流交易。

