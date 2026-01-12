擺脫中國勒索！日本啟動6000公尺深海採礦 稀土藏量夠用730年

為了反制中國的稀土出口管制，日本科研船「地球號」12日啟航前往南鳥島海域，挑戰在6000公尺深海開採稀土，該處蘊藏量估計夠日本使用數百年。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國以稀土作為地緣政治武器進行勒索，日本決定採取歷史性行動反制。日本科研鑽探船「地球號」（Chikyu）週一12日駛離靜岡縣清水港，前往太平洋偏遠的南鳥島海域，將嘗試在全球首見的6000公尺深海進行稀土試驗開採。此舉被視為日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）政府為了擺脫對中國供應鏈依賴，所走出的關鍵一步。

藏量1600萬噸 鏑元素夠用730年

據《法新社》報導，這次試驗航行之所以備受矚目，是因為目標海域蘊藏驚人財富。南鳥島周邊的日本經濟海域估計含有超過1600萬噸稀土，被《日經新聞》評為全球第三大儲量。其中，用於電動車與手機強力磁鐵的關鍵元素「鏑」（dysprosium），估計藏量可供日本使用730年；用於雷射的「釔」（yttrium）更夠用780年。

內閣府專案主任石井正一在港口向媒體表示：「我們正考慮分散採購來源，避免過度依賴特定國家。我相信建立國內稀土生產流程是可行的方法。」

挺台遭北京「卡脖子」 日本決心自立

這次行動的背景，源於日中關係因台灣議題而急遽惡化。高市早苗去年11月曾暗示，若中國攻擊台灣，東京可能做出軍事回應。此言論激怒北京，導致中國近期藉故拖延對日出口，甚至在本月阻斷了可能用於軍事的「軍民兩用」物資出口，引發日本擔憂中國將切斷對飛彈與風力發電機至關重要的稀土供應。

日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）指出，在如此深的海底進行開採試驗是世界首例。英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）研究員上砂貴裕分析：「若日本能成功持續開採南鳥島稀土，將能確保關鍵產業的國內供應鏈，這將是高市政府大幅降低對中依賴的關鍵戰略資產。」此次試驗航行預計持續至2月14日。

