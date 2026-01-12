開啟副業不難！專家曝1小時內就能學會20種的賺錢技能

從網路搜尋到履歷寫作，有20項你可以在一小時內掌握並開始賺錢的新技能。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據網頁主機公司Hostinger的數據，超過36%的人有副業。雖然這個數字看起來很高，但或許是因為賺取額外收入並不總是需要投入大量時間、或擁有高等學歷。事實上，許多技能只需不到一小時就能掌握，也能很快變現。

對許多人來說，擁有第二份工作是經濟上必要，雖然兼職是賺取額外收入最簡單的方法，但往往很難抽出時間學習一項新技能。Hostinger職場專家表示，從網路搜尋到履歷寫作，這裡有20項你可以在一小時內掌握並開始賺錢的新技能。

1. 社群媒體行程安排

薪資：每小時25.32美元

社群媒體排程工具是一款軟體工具，可讓您規劃、建立內容並自動發佈到多個社群媒體平台。它容易上手，因為它涉及簡單、可重複的任務，而不是複雜的專業技術。

2. 基礎平面設計

薪資：每小時26.37美元

你無需成為Photoshop高手也能創造出熱門圖片。透過Canva這樣簡單易用的圖形平台，任何人都能輕鬆設計簡單的社群媒體圖片、傳單或廣告。Canva平台簡化了傳統設計中許多複雜的技術步驟，因此使用Canva進行基礎圖形設計非常容易上手。

3. 短影片剪輯

薪資：每小時31.60美元

隨著TikTok和Instagram Reels的爆紅，短影片剪輯師的需求量激增。品牌和網紅經常拍攝未經剪輯的視頻，但需要有人快速剪輯片段、添加字幕和同步音樂。這項技能可以透過免費應用程式或iMovie、Adobe Express等基礎剪輯軟體學習。

4. 校對

薪資：每小時27.65美元

如果你對文法和拼字有敏銳的洞察力，校對是一項可以快速入門的技能。許多作家和企業都需要有人幫忙檢查文章、行銷郵件或網站文案中的錯誤。

5. 電子郵件收件匣整理

薪資：每小時15至24美元

只需不到一個小時，您就能學會如何建立郵件過濾器、設定標籤/資料夾，以及使用Boomerang等工具來安排或稍後提醒郵件。這套方法並不難掌握，因為它是基於簡單的系統和習慣，而非複雜的專業技術。

6. 資料錄入

薪資：每小時19.47美元

資料輸入是一項簡單的工作，比起經驗，準確性更為重要。如果您打字速度快、準確率高，就能勝任諸如將調查結果輸入電子表格或更新電商網站庫存之類的任務。花一個小時學習Microsoft Excel或Google Sheets的基礎知識，並練習打字，以減少錯誤。

7. 網路研究

薪資：每小時54.38美元

這項技能的核心在於如何有效率地使用Google搜尋並評估資訊來源。只需不到一個小時，你就能輕鬆掌握一些基本知識（例如使用搜尋運算符和特定資料庫）。

8. 履歷撰寫

薪資：每小時23.47美元

一份精美的履歷對求職成敗至關重要，但並非人人都懂得如何正確排版。履歷排版（包括改進履歷的佈局、字體和組織結構）是一項可以透過學習線上履歷範例或範本快速掌握的技能。

9. 建立產品列表

薪資：每小時18.21美元

電商賣家經常需要協助建立產品清單—撰寫能夠促進銷售的標題、描述和要點。如果您花一個小時學習亞馬遜或eBay清單格式的基礎知識（例如，包含哪些關鍵字、如何撰寫吸引人的標題等），您就可以提供這項服務。

10. 客戶服務聊天支援

薪資：每小時16.40美元

許多公司在其網站或應用程式上為客戶提供線上聊天支援。這項工作很容易上手。通常，公司會提供預設回覆或知識庫。如果您打字速度快，並且溝通時態度友好，您可以透過幫助客戶獲得不錯的時薪。

11. 轉錄

報酬：每小時20.45美元（音訊製作的報酬標準有所不同）

如果你會打字，可以利用這項技能來轉錄訪談、播客、會議或講座。對於初學者來說，這只需要練習打字、認真傾聽、掌握良好的文法和校對知識，這些技能都很容易在短時間內學會。

12. 日曆管理

薪資：每小時34.31美元

繁忙的職場人士通常會將日程管理外包，包括安排會議、預約和/或發送提醒。熟悉Google日曆或Outlook等工具，就能快速掌握這項技能。

13. 網站基本更新

薪資：每月20美元至5000美元

許多小型企業網站（通常基於 WordPress、Wix 或 Squarespace 構建）偶爾需要進行一些網站所有者不熟悉的更改，例如更新文字或圖片、添加新頁面或安裝外掛程式。這些都是一些簡單的任務，你可以透過一些教學學會。

14. 應用測試

薪資：可議

企業渴望獲得用戶體驗回饋，這催生了網站和應用程式測試這個市場。其基本原理是使用網站或行動應用程式分享您的真實回饋，通常透過螢幕分享和麥克風錄製。

15. 社群媒體互動

薪資：每小時26.18美元

除了安排內容發佈時間，許多企業還需要提升用戶互動，這意味著回覆評論、回覆私訊、按讚和評論其他帳號。這項工作還包括分析受眾群體，並使用視覺元素和相關標籤來優化內容。

16. 文件整理

薪資：每小時35.05美元

文件，例如文件、PDF和照片，很容易讓人不堪重負。幸運的是，有人願意付費請人幫你整理文件。提供文件整理服務其實很簡單，只需要知道如何建立資料夾結構和使用雲端儲存（例如Google Drive、Dropbox 或 OneDrive）。

17. 簡單的照片編輯

薪資：每小時22.10美元

並非所有照片編輯都需要精通Adob​​e Photoshop。許多簡單的任務，例如裁剪圖像、調整亮度或去除背景，都可以使用基本工具（甚至是像Canva或Remove.bg這樣的免費工具）來完成。

18. 圖片說明文字寫作

薪資：每小時38.64美元

撰寫吸引人的標題是一門藝術，你可以透過研究Instagram、Twitter或LinkedIn等平台上的成功案例來快速掌握這門藝術。許多品牌和網紅甚至會付費請撰稿人為他們的貼文撰寫引人入勝的標題，尤其是在他們對自己寫作能力缺乏信心的情況下。

19. 專業電子表格清理

薪資：每小時15至25美元

專業的電子表格清理工作不需要特殊技能，但你需要了解如何在Google Sheets 或 Excel 中整理資料，排序行、清理列、應用基本公式以及提高可讀性都是至關重要的。

20. 人工智慧工具輔助

薪資：每小時31.24美元

許多公司都在部署ChatGPT、Midjourney或Notion AI等人工智慧工具，但並非所有人都了解如何有效使用它們。如果您花一個小時學習一款人工智慧工具的基礎知識。例如，如何為 ChatGPT 編寫好的提示語，或者如何使用 Midjourney生成藝術作品，您就可以提供人工智慧工具使用指導服務。

