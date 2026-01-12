監院指台水淨水場存塑膠微粒疑慮 水利署回應了

水利署表示，國內自來水水質相對穩定，同時持續輔導台水等自來水事業持續強化淨水操作、檢測技術與管理，確保供水品質安全無虞。飲用水示意圖，非新聞當事人。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕監察院指出「台灣自來水淨水場飲用水及原水都恐有塑膠微粒疑慮」，經濟部水利署今（12）日表示，環境部調查飲用水中微型塑膠平均值約為0.44至1根／公升，明顯低於國際平均值4.34根／公升，亦遠低於瓶裝水平均值約315根／公升，亦顯示國內自來水水質相對穩定，同時持續積極輔導台水等自來水事業持續強化淨水操作、檢測技術與管理，確保供水品質安全無虞。

監委田秋堇昨透過新聞稿指出，環境部在106年及107年調查全國100處自來水淨水場，飲用水有44處檢出塑膠微粒，原水水質23處有8處檢出塑膠微粒，114年調查37處淨水場，經處理過的飲用水水質，檢出8處含有塑膠微粒，雖經淨水處理可去除99%塑膠微粒，但無法完全免除其危害風險，又因國際間尚未規範飲用水中塑膠微粒之限值，亦未納入定期水質監測，故無從掌握水源水質背景資料，更難以適時調整淨水處理程序，以減少民眾自飲用水攝入塑膠微粒的疑慮。

田秋堇指出，環境部既已函請經濟部水利署協助輔導自來水事業單位，以風險預防管理來降低飲用水中塑膠微粒存在風險，並評估納入飲用水水質管制標準，允應持續追蹤以確保國人飲水安全無虞。

水利署說明，現行淨水處理流程，包括混凝、沉澱與過濾等方式，均可有效去除微型塑膠顆粒。另依環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，106年（10處）、107年（80處）及114年（34處）調查的飲用水中微型塑膠平均值約為0.44至1根／公升，明顯低於國際平均值4.34根／公升，亦遠低於瓶裝水平均值約315根／公升，亦顯示國內自來水水質相對穩定。

水利署強調，水利署將與台水公司等自來水事業單位，持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法的發展，配合環境部政策方向、法規制度（如飲用水水質管制標準等）檢討及調整與科學研究進展 ，逐步精進檢測技術與水質管理措施，以加強淨水處理作業，進而降低飲用水的塑膠微粒風險，保障民眾安心用水。

