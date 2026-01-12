台塑四寶去年台塑化最賺 、EPS1.04元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑化（6505）今日公告去年自結稅後盈餘99.41億元，每股稅後盈餘（EPS）1.04元，在去年台塑四寶中獲利排名第一。

台塑化表示，煉油事業營利比去年同期增加，主要是去年外銷油品對原油價差走勢穩健、內銷油品配合物價平穩機制之吸收金額減少，加上產能利用率82.8%，比去年同期增加7.4%，產品銷量上升帶動營利增加所致。

請繼續往下閱讀...

至於烯烴事業虧損比去年同期增加，主要因去年主要產品與原料價差比去年同期縮小，加上2025年因輕油價格跌幅比2024年增加，使2025年購料與存貨損失比2024年增加所致；公用事業的營利比去年同期增加，主要是去年售電量比去年同期增加12.8%，以及燃料煤耗用成本比去年同期減少13.6%所致。

至於業外收益的部分，台塑化則公告較去年減少52.5億元。主要是外幣兌換利益不利32.4億元，其中2025年兌損1.6億元，而2024年則是兌盈30.8億元，同時，權益法收益不利20.4億元，主要是因麥寮汽電之故。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法