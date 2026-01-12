AI帶動封測三雄看好今年 股價掀起比價效應

封測龍頭日月光投控去年第四季營收比預期佳。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測龍頭日月光投控 （3711）、京元電（2449）、力成（6239）去年第四季營收皆比預期為佳，展望今年，預估受惠AI帶動先進封測需求旺，營運可望比去年更為成長，今日股價掀起比價效應。

受惠先進封測需求熱，日月光上星期公布2025年12月營收588.65億元，月增0.08%、年增11.27%；第四季營收1779.16億元，季增5.5%、年增9.65%，創單季營收次高；2025年營收6453.88億元，年增8.39%，創歷年次高水準。

京元電去年12月營收32.54億元，月減1.16%、年增33.04%；第四季營收99.65億元，季增7.26%、年增36.57%，創單季歷史新高；全年營收349.33億元、年增30.08%，創年度次高，僅次於2022年。

力成去年12月營收72.96億元，月增2.19%、年增30.52%，創將近三年半以來新高；第四季營收214.07億元，季增7.2%、年增25.2%；全年營收749.29億元，年增2.2%，創近三年來新高紀錄。

力成受記憶體漲價效應，近期股價持續攀升，今拉漲到220元作收，一舉上漲20元，成交量2.6萬張，委買量超過1萬張；日月光投控盤中最高達296元，逼近3百元大關，最後收283元，上漲11元、漲幅逾4%，成交量2.43萬張；京元電收270元，上漲6.5元，成交量2.37萬張。

