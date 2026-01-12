母以子貴！南亞去年Q4 EPS0.62元 單季創近14季以來新高

南亞去年第四季EPS0.62元，單季創近14季以來新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕南亞（1303）去年第四季營收獲利出爐！受到AI技術不斷進化，與雲端服務業深度融合，產值急速擴張，相關企業持續進行軟硬體投資，造就電子材料產品有利的經營環境，推動南亞CCL、銅箔、玻纖布，以及子公司南亞電路板的ABF載板、BT載板，與轉投資的南亞科（2408）營運利益皆向上攀升，南亞去年第四季單季每股稅後盈餘（EPS）0.62元、季成長50.9%，寫下近14季以來的新高，至於全年EPS0.57元、年成長35.0%。

南亞公告去年第四季營收644.6億元，較2025年第3季增加2.8億元。南亞表示，雖然化工產品陸續定檢，致產銷量明顯減少，但電子材料產品因AI需求強勁、銅價持續上漲，營收顯著增加；而聚酯及塑膠加工產品也因電子週邊用途及年底趕工潮，業績略增，使整體營收比上季小幅成長。

針對外界關注的權益法投資損益，去年第四季高達40.2億元，認列共有五大項目，包括台塑石化12.0億元（影響EPS 0.15元），較上季不利7.9億元，南亞科32.5億元（影響EPS 0.41元），較上季有利27.9億元；台朔重工-0.2億元（影響EPS -0.003元），較上季不利0.8億元；麥寮汽電3.8億元（影響EPS 0.05元），較上季有利2.2億元；台塑烯烴（美國）-2.8億元（影響本公司EPS -0.04元），較上季不利4.3億元。總結來看，在南亞科的挹注下，南亞去年第四季整體獲利明顯上揚。

