台積電季度淨利潤估增27％創新高 陸行之看股利「這麼多」

路透周一（12日）報導，台積電預計第四季度淨利潤將增長27%，創歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕路透周一（12日）報導，全球最大的先進人工智慧晶片製造商台積電預計第四季度淨利潤將增長27%，創歷史新高，主要得益於市場對人工智慧基礎設施似乎永無止境的需求。

根據倫敦證券交易所集團 （LSEG） 匯總的19位分析師預測，輝達和蘋果的主要供應商台積電 預計在截至12月31日的三個月內實現淨利潤4752億新台幣。

台積電市值約1.38兆美元，是韓國競爭對手三星電子的兩倍多。台積電將於週四（15日）舉行法說會、發布財報，並將在舉行的財報電話會議上提供今年第一季和全年業績指引。

台積電上周公布的第四季營收成長20.45%，超出市場預期。任何超過4523億新台幣的利潤都將是該公司有史以來最高的季度淨利潤，也是連續第八個季度實現利潤增長。

知名半導體分析師陸行之今（12）日表示，台積電今年上半年毛利率可能比市場預期的59%至59.5%高，並看好今年下半年台積電季度現金股利將可望發7元或以上。

陸行之於個人臉書上發文，預估台積電2026年資本開支，將比彭博分析師預期的454億美元有上修空間，但比樂觀預期的530至550億美元低，達460至500億美元

