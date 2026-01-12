高級養老院食物嚇壞9旬阿嬤 悲訴「震撼一幕」

住高級養老院！得知母最愛食物變成湯，讓女兒震驚不已。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擔憂90歲老母1人獨居不安全，於是將其送進高級養老院，某日女兒帶著母親最愛的費南雪蛋糕去探望母親，母親當下吃的非常開心，然而3後天，卻突然打電話給女兒說，蛋糕都變成湯了，女兒趕緊連繫養老院震驚得知，因人手不足，為了確保安全與效率，她只能吃流質食物，更糟的攪拌食物要額外收費，且母親原對蛋糕的美味回憶也全消失了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導， 60歲女兒A女士表示，父親10年前去世，此後她的母親一直獨自生活，然而，１年前，母親在家中摔倒，導致壓迫性骨折，雖然她很快就康復，但A女士和她的母親都覺得獨自生活不安全，於是決定搬進1家付費養老院。

請繼續往下閱讀...

在經過多番比較後，最終選擇了１家住宿機構，雖然價格遠高於市場平均水平，但方便她下班後探望，而且參觀時感覺環境舒適。

而費南雪蛋糕，是母親最愛的食物，因那是他第１個孫子送給她的生日禮物，因此，當她在繁忙的工作之餘抽出時間去探望母親，每次都會帶著母親最愛的費南雪蛋糕，而母親會在她面前津津有味地吃上一塊。

然而，回家３天後，A接到了母親的電話，但當她回撥過去時，卻聽到了１個令人震驚的消息，母親最愛的食物，現在變成了液體，母親說，「費南雪蛋糕煮出來都軟爛了…」，它變成了1杯湯。

於是，她趕緊聯繫養老院，卻得到了１個出乎意料的回應，「我們養老院規定，進食固體食物時必須有工作人員監督。由於目前人手短缺，我們會在上菜前將所有食物攪拌均勻，以確保安全和效率。」雖然家人在探視期間可以監督她，但為了避免風險，平時她只能吃流質食物。

更糟的是，養老院還告知了她這筆費用， 「因為攪拌食物需要人工，所以會在月費中增加１筆『額外費用』。」

而對於母親滿是回憶的蛋糕，瞬間化作杯中的濃稠液體，讓她忍不住感到悲傷，因為母親珍惜的快樂和回憶都已逝去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法