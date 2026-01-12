強化留才 大江生醫啟動員工持股信託制度

大江生醫今年啟動員工持股信託制度，強化員工向心力及留才。圖為大江生醫董事長林詠翔。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕大江生醫（8436）宣布，自今年1月1日起正式推動員工持股信託制度，讓員工每月提撥薪資（自提金），加上公司相對提撥的獎勵金（公提金），透過信託銀行定期定額買入自家股票，達成長期儲蓄、累積退休金及股東身分，強化員工向心力與留任意願的機制。

在產業競爭加劇、專業人才需求持續升溫的背景下，市場普遍關注企業如何以制度性工具留任關鍵人力。大江生醫此次推動員工持股信託，屬於中長期導向的人才治理措施，有助於將經營成果內化為組織動能，提升整體向心力。

請繼續往下閱讀...

至於本業方面，大江生醫於去年完成全球市場結構調整後，營運動能逐步回溫，獲利能力亦呈現明顯改善。第二季每股稅後盈餘（EPS）為2.16元，第三季進一步提升至2.5元，季增約15%，顯示營運效率提升及產品組合優化已逐步反映於財務表現。累計前三季EPS為5.89元，法人評估，在營運動能延續下，大江去年EPS可望優於2024年7.6元水準。

目前大江生醫產品與服務已行銷全球68個國家，涵蓋保健食品、機能性原料及相關應用領域。隨著跨國營運規模擴大，市場行銷、研發、法規與供應鏈管理等專業能力的重要性持續提升，該公司亦持續聚焦核心營運能力與研發能量整合，以支撐全球市場拓展與產品升級。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法