台積電去年加碼美國千億美元內幕曝光 美商務部長：與DEI條款有關

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，台積電去年3月加碼投資美國1000億美元，與該公司違反「多元、平等及包容（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）」條款有關。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）去年3月宣布加碼投資美國1000億美元（約新台幣3.1兆元），加上原先計劃在亞利桑那州建置三座晶圓廠的650億美元（約新台幣2.1兆元），總投資達1650億美元（約新台幣5.2兆元），當時消息一出，引發外界關注。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日透露，台積電上述加碼投資與該公司違反「多元、平等及包容（Diversity, Equity and Inclusion，DEI）」條款有關。

綜合媒體報導，盧特尼克本月8日接受All-in Podcast專訪時，批評拜登政府的晶片法補貼不合理，指台積電市值高達1兆美元（約新台幣31.65兆元），不解拜登為何要提供60多億美元（約新台幣1898.73億元）的補助。

請繼續往下閱讀...

盧特尼克稱，川普上任後的做法是課徵100%的關稅，使台積電同意在美國設廠，美國也不必提供拜登政府原先承諾的補助。

盧特尼克表示，不僅如此，川普的做法還包括告訴台積電，其所簽的合約裡面有20頁涉及DEI的條款。依照條款，台積電必須聘用一位盲人承包商，還要有跨性別和女性工程師等多元族群。考量台灣晶圓廠多數工程師為男性，幾乎沒有相關多元族群，台積電因此已違反DEI條款。

盧特尼克稱，由於台積電違約在先，美方於是提出條件：若台積電加碼投資1000億美元建廠，則可免除DEI條款違約追究。雙方於是達成協議，如今有一座1650億美元的工廠正在興建中。

盧特尼克還對台積電後續投資規模賣關子，稱會讓台積電自己去宣布，並透露台積電的投資規模可能還會超過1650億美元。

對於盧特尼克的說法，台積電尚未回應媒體置評請求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法