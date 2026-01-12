別錯過！環宇‑KY申購明最後1天 抽中可賺9.9萬元

環宇—KY（4991）公開申購明（13日）為最後1天，若幸運中籤，每張有望賺約9.9萬元。（圖擷取自環宇—KY官網）

〔財經頻道／綜合報導〕化合物半導體晶圓代工大廠環宇—KY（4991）公開申購明（13日）為最後1天，若幸運中籤，依目前市價計算每張能賺約9.9萬元。

綜合媒體報導，環宇—KY近期辦理現金增資發行新股，並於1月9日起至1月13日辦理公開申購，承銷張數510張，每人限申購1張，申購價每股131元。若以環宇—KY市價230元計算，若是抽中可望獲利9.9萬元，報酬率為75.5%。

請繼續往下閱讀...

由於中籤後的預期獲利不錯，吸引不少股民參與申購。根據HiStock嗨投資理財社群公布的數據顯示，截至1月13日中午12點，環宇—KY累計申購人數已超過8.9萬人，中籤率為0.57%。

環宇—KY將於1月15日上午舉行公開抽籤，投資人最晚可於當天中午12點前得知中籤結果。未中籤者將於1月16日獲得退款，中籤投資人則預計於1月23日上午8點半前收到股票配發至證券帳戶。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法