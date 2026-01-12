股匯分歧！新台幣先升後貶，暫收31.625元

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早跳空開高，盤中大盤指數再創歷史新高，不過在美元指數續處高檔、主要亞幣走弱下，新台幣兌美元匯率呈現先升後貶走勢，最低下探至31.646元，中午暫時收在31.625元、貶值3分，台北外匯經紀公司成交量5.43億美元。

上週五美國公布最新就業報告，好壞參半。12月新增非農就業人數低於市場預期，但修正後的失業率由4.5%下修至4.4%，顯示勞動市場仍具韌性。市場普遍預期，聯準會1月利率決策將按兵不動，對美元形成支撐；此外，美國總統川普放話不排除對伊朗採取軍事行動，地緣政治風險升溫，也推升美元指數維持在高檔整理。

亞幣方面，日圓受政治消息干擾走勢疲弱。市場傳出日本首相高市早苗有意解散眾議院，引發不確定性升高，日圓兌美元一度貶破158關卡，創近一年新低；韓元則在外資熱錢持續撤離下續貶，亞幣整體承壓。

新台幣匯價今早以31.56元、升值3.5分開出，受惠台股強勁上漲，一度升抵31.55元；隨日圓、韓元接連走貶，新台幣升勢未能延續，盤中由升轉貶，最低觸及31.646元。午後觀察外資動向與央行調節態度，收盤能否再度守住31.5元關卡，仍有變數。

本週金融市場焦點，除台積電將於15日舉行法說會外，也緊盯美國週二公布的12月消費者物價指數（CPI），以及多位聯準會（Fed）官員的公開談話。由於Fed內部對未來降息時點與幅度仍存分歧，相關言論勢將牽動市場對利率政策的預期。

此外，川普可能提前宣布下一屆聯準會主席人選，以及美國最高法院對其關稅政策的裁決結果，亦被視為潛在的市場變數，短線金融市場波動風險仍高。

