Google和沃爾瑪等業者合作！在Gemini裡可直接購物

2026/01/12 11:25

Google宣布和沃爾瑪、Shopify、Wayfair等零售商合作，讓民眾使用Gemini時可直接購物。（路透）Google宣布和沃爾瑪、Shopify、Wayfair等零售商合作，讓民眾使用Gemini時可直接購物。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕Google宣布和連鎖超市沃爾瑪、跨國電商Shopify、家居電商Wayfair以及其他大型零售業者合作，未來民眾在使用AI助理Gemini時，不用打開其他頁面就能直接購物。

據《美聯社》報導，Google和沃爾瑪在全美零售聯合會（National Retail Federation）紐約年會首日宣布，用戶購物時不需離開Gemini聊天介面，有關AI在電商中的運用以及對消費者行為的影響，預計將成為此次年會焦點。

舉例來說，當消費者向Gemini詢問冬季滑雪需要那些裝備時，Gemini將從合作零售商那裡挑選商品，若顧客先前已將Google帳戶和沃爾瑪帳號串聯，那麼Gemini還會參考其購物紀錄做出推薦。

事實上，OpenAI和沃爾瑪去年10月已宣布類似的合作，讓ChatGPT用戶即時購買沃爾瑪官網裡的大多數商品。Google、OpenAI和亞馬遜都在競爭開發AI購物，讓民眾無需額外打開零售商網站，單單透過聊天機器人就能完成瀏覽商品到付款的全部流程。

