白銀再創歷史新高！羅伯特清崎：現在買進還不晚

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為現在買白銀還不算晚，甚至透露自己計畫一路買到每盎司100美元。。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕受全球經濟不確定性、美元走弱以及避險需求推動，現貨白銀突破每盎司80美元，再創歷史新高。許多投資人看了躍躍欲試，但也擔心現在入場會不會太晚？對此，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示，他認為現在買白銀還不算晚，甚至透露自己計畫一路買到每盎司100美元。

白銀今（12日）亞洲早盤正式突破每盎司80美元，最高觸及每盎司84美元，創下新高。

請繼續往下閱讀...

羅伯特清崎今稍早在社交平台X發文，慶祝白銀衝破80美元！對於許多人好奇現在買白銀會不會太晚？他的回答是『不會！』，並透透自己會一路買到100美元。

文章最後，羅伯特清崎也不忘提醒投資人要注意風險：「豬養太肥就容易被宰。（Pigs get fat, hogs get slaughtered）」，認為適度獲利才是成功且明智的投資策略。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法