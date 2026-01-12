脆弱新「中慘」！3個關鍵跡象顯示 你已負擔不起中產生活

3個關鍵跡象顯示，你已負擔不起中產生活。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕維持舒適的中產階級生活方式就像玩金融版的疊疊樂，從表面上看一切都很穩固，但一步走錯，整座塔就開始搖搖欲墜，專家表示，一旦出現儲蓄變成不可能等3個關鍵 跡象出現時，顯示其實你已負擔不起中產階級生活的方式。

《gobankingrates》報導，如果你曾經懷疑自己「一切盡在掌握」的說辭，是否掩蓋了預算捉襟見肘的事實，那麼你並不孤單。

Smithii Tools個人理財專家凱文·馬歇爾表示，「我發現，中產階級的生活方式從表面上看可能很舒適，但實際上卻在悄悄地掏空1個家庭的財務，」若出現以下3個關鍵 跡象，代表你其實已透支，負擔不起中產階級的生活。

1、沒有財務安全網（或安全網太小）

加州承包商擔保和保險服務公司創始人邁克爾·貝努瓦說，對我來說，生活方式難以負擔的最容易被忽視的跡象之一是缺乏或過於薄弱的財務安全網。

他說，許多人將保險產品、現金儲備或責任險視為可有可無的支出，而是把錢花在更大、更昂貴的房子、汽車或生活方式的「升級」上。

貝努瓦認識一些家庭，他們表面上經濟狀況良好，但一場官司、一次突發疾病或失業就可能讓他們的淨資產面臨風險。

2、感覺自己一直在努力跟上進度

馬歇爾認為，最大的跡象之一就是感覺自己總是在努力跟上進度。

住房成本上漲，醫療保健費用越來越高，學費和托兒費用似乎永無止境，甚至連買菜都感覺像是在蠶食你的薪水。

他說，如果一個家庭收入穩定，但每個月仍然感覺捉襟見肘，通常意味著他們的固定支出增長速度超過了收入增長速度，這種情況並非一朝一夕就能發生的。

3、儲蓄變成不可能

馬歇爾認為，另1個危險訊號是儲蓄變得不可能。 「我經常和那些計劃『等情況平靜下來』就開始儲蓄的人交談，但情況很少會平靜下來，」他說。

沒有為儲蓄或退休儲蓄，很可能表示你的預算出了問題。 「如果日常開支開始動用信用卡，問題就更加嚴重了。即使帳面上的收入看起來像是中產階級水平，但依靠信用卡來維持生計也是生活方式不可持續的最明顯跡象之一。」他說。

