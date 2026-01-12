高市提前解散眾院 日經期貨狂飆日圓貶破158

高市解散眾院兩樣情！日經期貨狂飆突破54000點刷新天價，日圓貶破158。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗傳出有意解散眾院、且很有可能在2月上中旬進行眾院大選，日圓週一（12日）聞訊一度貶破158，創近1年新低，而日股因成人日休市一天，但日經期貨則持續領跑，繼上週五大漲3.86%，週一指數續登高，一舉突破5萬4000點，來到54082點，再刷新天價。

讀賣新聞9日報導，日本政府關係人士透露，日本首相高市早苗考慮在預計1月23日召開的例行國會開議之初、解散眾院。關於眾院大選的日程，目前浮現的選項包含「1月27日公告-2月8日投開票」或是「2月3日公告-2月15日投開票」，也就是眾院大選很有可能會在2月上中旬實施。

請繼續往下閱讀...

因高市解散眾院的時間較市場預期來得更早、被視為「驚喜」，日經受此激勵，指數狂漲，繼上週五大漲3.86%，收53617點，週一雖然日股休市，但期指持續上攻，週一以53722點開出，上漲105點，指數開高走高，一度突破5萬4000點大關，來到54082點，上漲465點或0.86%，截至台北時間10點39分，報53927點，漲310點。

而日圓則受此衝擊，開盤直接貶破158，以1美元兌158.04日圓開出，一度貶至158.19，不過，在買盤進場，貶勢收斂，截至台北時間，10點42分，報157.87，小升1角。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法