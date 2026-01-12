竹南萬坪廠房標售案 傳力成參與投標

力成董事長蔡篤恭（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聯合再生（3576）位於竹南科學園區科研路廠房因總樓地板面積達1萬多坪，採公開標售，預計明（13）日開標，半導體業界傳出，先進封裝產能供不應求，多家相關業者皆相繼投標。力成（6239）上周五公告董事會決議通過參與廠房標售案，授權董事長全權處理投標事宜，對於投標標的，力成不透露，但業界傳出力成就是參與投標竹南廠的廠商之一。

隨著全球對AI算力的需求持續攀升，先進封裝技術已成為半導體產業競爭的核心關鍵，為進一步擴充先進封裝製程產能，並滿足主要客戶對面板級封裝（FOPLP）的未來需求，力成董事會於10月中旬已向友達購置竹科廠及其相關廠務附屬設施，交易總金額達68.98億元。繼購買友達廠之後，力成又擬參與廠房標售，力成大手筆投資動作，引起業界矚目。

力成今股價表現強勢，以210.5元開漲，盤中飆停達220元，一舉上漲20元，截至10點32分，漲停後委買量達逾8300張，成交量超過2.35萬張。

