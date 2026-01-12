自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

竹南萬坪廠房標售案 傳力成參與投標

2026/01/12 10:50

力成董事長蔡篤恭（記者洪友芳攝）力成董事長蔡篤恭（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕聯合再生（3576）位於竹南科學園區科研路廠房因總樓地板面積達1萬多坪，採公開標售，預計明（13）日開標，半導體業界傳出，先進封裝產能供不應求，多家相關業者皆相繼投標。力成（6239）上周五公告董事會決議通過參與廠房標售案，授權董事長全權處理投標事宜，對於投標標的，力成不透露，但業界傳出力成就是參與投標竹南廠的廠商之一。

隨著全球對AI算力的需求持續攀升，先進封裝技術已成為半導體產業競爭的核心關鍵，為進一步擴充先進封裝製程產能，並滿足主要客戶對面板級封裝（FOPLP）的未來需求，力成董事會於10月中旬已向友達購置竹科廠及其相關廠務附屬設施，交易總金額達68.98億元。繼購買友達廠之後，力成又擬參與廠房標售，力成大手筆投資動作，引起業界矚目。

力成今股價表現強勢，以210.5元開漲，盤中飆停達220元，一舉上漲20元，截至10點32分，漲停後委買量達逾8300張，成交量超過2.35萬張。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財