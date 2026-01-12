焦點股》昇達科: SpaceX增設衛星 股價攻高

圖左為昇達科董事長陳淑敏，右為總經理吳東義。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕由於美國聯邦通訊委員會（FCC）批准馬斯克旗下SpaceX增設7500顆第2代星鏈（Starlink）衛星申請，帶動通訊衛星元件大廠昇達科（3491）今日股價開高震盪走高，早盤一度攻上833元、漲幅逾6%，創歷史新高價，截至9:48分，股價暫報815元，上漲35元，漲幅4.49%，成交張數逾2300張。

昇達科2025年12月營收3.21億元，連兩個月刷新單月歷史新高，月增12.4%，年增38.5%；第四季單季營收8.34億元，季增72.4%，年增36%；2025年全年營收24.52億元，年增5%；2025年12月單月、第四季與全年營收皆創下歷史新高。

昇達科去年低軌衛星出貨約達14億元，年增40%，目前低軌衛星在手訂單超過10億元，2026年出貨強度持續。

昇達科指出，低軌衛星壽命約5年，未來替換需求將帶來持續訂單，而未來包括太空太陽能、太空資料中心與太空AI運算中心等新興應用，也有助昇達科下一波成長動能。目前低軌衛星目前占營收比重約80%。

除低軌衛星產品外，昇達科2025年受單一客戶與市場影響，行動回傳產品線表現略有衰退，射頻天線產品線則維持2024年的水準，預期2026年單一客戶、市場問題改善之後，兩大產品線將會重新回到穩定成長軌道。

