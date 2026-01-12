焦點股》金寶：業績衰退利空出盡 衝漲停

金寶近年攜手美國量子運算新創SEEQC，共同開發可支援量子控制晶片的常溫電子與量測系統。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕由於金寶（2312）2025全年業績衰退利空出盡，加上儲存裝置SSD產品的代工業務增溫，以及切入量子運算領域，今日受到買盤大舉進駐，開盤股價一度衝上漲停25.05元，但在解套賣壓出籠下，截至上午9時42分暫報24.6元，漲幅7.89%，成交量7萬7116張。

金寶12月合併營收135.13億元，月減0.4%、年增3.3%，第四季營收427.27億元，季增3.5%、年減5.9%，2025全年營收1631.62億元、年減0.9%。金寶近年攜手美國量子運算新創SEEQC，共同開發可支援量子控制晶片的常溫電子與量測系統，切入量子運算供應鏈，也讓台灣電子產業在下一代運算架構中找到新的切入點。

金寶指出，量子電腦要走向商用，除了量子位元本身的突破，系統層級的控制、量測與穩定度同樣關鍵。相較於傳統量子系統高度仰賴昂貴且複雜的外部設備，SEEQC主打將低溫量子控制與讀取電路整合於晶片之中，而金寶負責的常溫電子與量測系統，正是銜接量子晶片與實際應用環境的重要橋梁，攸關整體系統能否穩定運作並具備量產可行性。

金寶進一步表示，量子運算系統若缺乏可複製、可擴展的電子與量測架構，將難以跨越實驗室階段。此次合作聚焦於高精度、低成本且可規模化的電子解決方案，目標在於降低系統複雜度，讓量子運算朝向工程化與商品化邁進。這樣的合作模式，也使金寶得以將長年累積的電子製造、測試與量測經驗，延伸至量子運算這一新興領域。

