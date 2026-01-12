焦點股》華通：SpaceX增設7500顆衛星 連兩日漲停

華通為低軌衛星PCB板龍頭。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕外電報導美國聯邦通訊委員會（FCC）已批准馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）增設7500顆第2代星鏈（Starlink）衛星的申請，隨著此次核准，SpaceX全球星鏈衛星總數將增至1.5萬顆。今日低軌衛星概念股股價再度全面噴出，衛星PCB板霸主華通（2313）今日再度強漲，早盤衝上漲停，已連續兩日亮燈漲停。

截至9:41分左右，華通在漲停附近開開關關，成交量逾9.1萬張，漲停價為127元。

請繼續往下閱讀...

華通為低軌衛星PCB板龍頭，華通指出，除了原有的衛星主力客戶外，第二個衛星客戶也在去年完成數批低軌道衛星發射，布建超過100多顆天上衛星，在新客戶效應加上新產能的加持下，除了整體LEO低軌道衛星營收維持高檔之外，天上衛星板佔比亦增加。

法人指出，去年星鏈Starlink發射次數年增36%達122次，平均每次發射衛星顆數年增18%至26顆，推估今年發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射，上調今年華通衛星營收5%至185億元，年增22%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法