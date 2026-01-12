焦點股》可寧衛：土方清運新制上路 連日漲停

土方清運新制上路，可寧衛股價連日漲停。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受「土方清運新制」今年元旦上路之故，要求清運車輛加裝GPS即時追蹤定位，強制實施廢土全流向管理新制，由於綠能環保業者可寧衛*（8422）的掩埋場位於高雄，而高雄是目前土方之亂問題最嚴重的地方，使得可寧衛*股價連日飆漲，今日開盤直接跳空漲停來到42.95元，成交量超過3萬張、漲停委買高掛2.2萬張。

可寧衛1999年成立、2011年10月正式掛牌上市，主要經營業務包括事業廢棄物中間固化服務、事業廢棄物掩埋服務、事業廢棄物清運開挖服務、各類紙管及用紙銷售等四大項目，近年來積極進行企業的轉型升級，並以廢棄物清除處理及環境整治、雲端智能管理、循環經濟、拓展再生能源等四大核心發展主軸進行推展，去年前三季累計賺進逾一個股本。

觀察三大法人動態可發現，外資上週五買超近4.69萬張、投信賣超2227張、自營商買超3181張，合計三大法人買超4.78萬張，主力則大手筆買超2.58萬張，買超券商以高盛、瑞銀、摩根大通、凱基台北為主。

