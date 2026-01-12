美司法部向聯準會發傳票，鮑爾稱遭刑事起訴威脅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週日（11日）表示，美國司法部上週五向聯準會發出傳票，並以刑事起訴相威脅，這是川普政府過去一年來持續對聯準會施壓的最新發展。

綜合媒體報導，鮑爾週日指出，相關起訴威脅與他去年6月在參議院提出耗資25億美元（約新台幣790.78億元）翻修聯準會辦公大樓工程所作的證詞有關。聯準會總部翻修工程於2022年動工，預定2027年完工。據估算，工程目前超出預算約7億美元（約新台幣221億元）。

鮑爾強調，沒有人能凌駕於法律之上，包括聯準會主席在內，但這種前所未有的行動，必須放在政府長期對聯準會施壓的整體背景下理解。

鮑爾認為，司法部發出傳票，顯示政府試圖干預聯準會的獨立性，並影響其利率決策。他指出，事件的核心問題在於，聯準會是否仍能依據經濟數據與專業判斷制定貨幣政策，抑或將被迫屈服於政治壓力甚至恐嚇。

鮑爾進一步指出，將相關行動與國會證詞及聯準會總部翻修工程掛鉤，只是政府所採取的「藉口」。鮑爾直言，刑事指控的威脅，實際上源於聯準會根據對公共利益最有利的判斷設定利率，而非迎合總統偏好。

對於外界要求他辭職的聲音，鮑爾表示，相關施壓不會迫使他離開聯準會。他強調，將繼續以誠信履行參議院所確認的職責，致力於服務美國人民。

針對相關報導，白宮拒絕發表評論；美國司法部尚未回應媒體置評請求。

