財富自由沒教的那一課 ! 52歲富翁員工提前退休 僅1年人生崩潰求復職

52歲的「百萬富翁」員工提前退休，一年後卻懇求重返公司。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「金融資產破億日圓、52歲提早退休」，這聽起來像是人生勝利組的好劇本，退休後卻無法真的能開心自在。日媒以真實案例，提醒已達到資產累積、想要提早退休的上班族，不要陷入出乎意料的孤獨與墜落。

據報導，B先生（52歲）曾在東京一家中小型製造業公司工作多年，離職前的年薪超過900萬日圓（約新台幣180萬元），與妻子及仍在念小學的孩子組成一個看似平凡而穩定的家庭。

請繼續往下閱讀...

B先生年輕時對投資產生興趣的他，長年將部分薪資投入股票與投資信託，加上市場環境順風，50歲前所累積的金融資產已逼近1億日圓（約新台幣2000萬元）。想到自己還得再被公司綁住10年，他開始懷疑這樣的人生是否值得，於是下定決心申請早期退休。

在抱持著這樣的想法下，B先生草草完成工作交接，並把年假一次用完，幾乎沒有留下任何感謝的話語，便轉身離開職場。他心想，「再也不要當上班族了」、「跟公司到此為止」。

剛退休的日子，的確像解脫。由於沒有通勤、沒有會議，B先生白天盯著股價走勢，在空檔時間看影片、滑手機，他一度覺得「每天都完美無缺」，但這樣的生活，很快開始變質。因為日夜顛倒，晚上不睡、早上不起，而原本答應要分擔家務，卻逐漸嫌麻煩，三餐變成外食與熟食，對儀容與生活紀律也越來越不上心。

外出工作的妻子看在眼裡，不滿不斷累積，對著B先生說，「你每天到底在做什麼」、「打算一輩子都過這種生活嗎」? 面對妻子的質問，B先生既答不出來，也改變不了自己。最終，妻子帶著孩子回了娘家；那時，距離他退休剛滿一年。

獨自留在公寓裡的他驚覺，原來自己一直以為是「牢籠」的公司制度，反而是支撐生活與人格的框架。他認為，得開始工作，不能再這樣下去了。

但，重回職場對50多歲、沒有明確專業技能的求職者來說，現實極其殘酷。B先生所投的履歷幾乎石沉大海，連面試的門檻都跨不進去，心急如焚之下，他鼓起勇氣聯絡了原公司的HR，希望能回鍋。

走進公司會議室時，他才發現不只人資在場，連昔日的下屬也坐在那裡，正是接手他原本職位的人。雙方在會談最後，B先生被告知「會再評估聯絡」。臨走前，對方半帶笑意地說：「交接真的很不完整，當時很辛苦呢，然後又說了「沒想到您會想回來。」

B先生形容，自己「臉紅到不行」。那一刻，羞愧、屈辱與後悔一齊湧上來。

但復職最終沒有下文，他只能轉向就業服務站，接受了一份契約社員的工作。根據日本厚生勞動省資料，50多歲男性的一般轉職成功率僅約5%，即便成功，收入大幅下滑也是常態。B先生的新工作年薪只有300萬日圓（約新台幣60萬元）。

雖然新工作薪資不到過去的3分之1，但生活卻開始慢慢回到正軌。B先生每天必須起床、出門、與人交談，反而重新找回「像個人一樣生活」的感覺。

B先生指出，儘管現今只是約聘員工，但他工作的目的本來就不是為了錢，而是想把妻子和孩子找回來。不過，至今他仍與家人分居，關係是否能修復，沒有人說得準。但他已經下定決心，至少要重新站回社會裡，用一個「正常上班族」的樣子，面對接下來的人生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法