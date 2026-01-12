任天堂高薪只排第3 ! 2025關西員工年收破千萬日圓 竟是「這贏家」

2025年關西員工年薪最高排名，任天堂只排第3，榜首是挾AI浪潮的半導體設備企業。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在日本多數人印象中，談到關西地區（不含大阪）高薪企業，任天堂幾乎是理所當然的第一名。但最新數據卻顯示，任天堂員工平均年薪僅排第3，真正拿下榜首的，竟是一家半導體設備公司，也是榜單上唯一1家員工年薪突破千萬日圓的企業。

日媒指出，位居榜首的是SCREEN Holdings （HD），2025年平均員工年薪為1062.5萬日圓（約新台幣212.5萬元）。第2名為運動用品製造商亞瑟士（Asics），員工平均年薪為998.1萬日圓（約新台幣199.7萬元）；第3名任天旁為員工平均年薪為966.6萬日圓（約新台幣193.4萬元）。

本次排名依據上市公司有價證券報告書所揭露的平均年薪資料，整理出「2025年關西地方（不含大阪）年薪最高企業排行榜」。統計對象為總公司設於京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀等一府四縣、單體員工人數超過100人的上市公司，涵蓋期間為2024年4月至2025年3月。

日媒指出，關西地區仍聚集不少日本代表性企業，包括京都的任天堂、島津製作所，以及兵庫的神戶製鋼所等老字號製造商，但企業高薪榜首竟是由半導體設備行業拿下，將員工平均年薪推上千萬日圓新高度。

據報導，SCREEN為半導體、液晶面板製造設備及印刷相關設備的控股集團，總部位於京都市。受惠於AI半導體需求持續升溫，推收2025年的營收、獲利同步成長，直接反映在員工薪資水準上。

第2名是運動用品大廠 ASICS，由於海外市場佔全營收高達80%，匯率與全球需求同樣放大了獲利效果。排名第3是大家熟知的任天堂，總部同樣位於京都市，其員工人數達2962人，是前五名中規模最大的企業。近年透過IP經營、主機與遊戲軟體的長期獲利能力，維持高薪結構。

第4名是兵庫縣姬路市的鋼鐵大廠大和工業，員工平均年薪952.8萬日圓（約新台幣190.6萬元）；第5名則是總部位於京都市的製藥公司日本新藥，平均年薪919.2萬日圓（約新台幣183.9萬元）。

專家指出，從這份榜單可以看出，真正把關西地區員工平均年薪推上新高的，不再是大家熟悉的遊戲或消費品牌，而是站在AI與先進製造浪潮核心的半導體設備產業。

