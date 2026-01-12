投資、存款還不夠！「它」才是實現「富裕」的最佳途徑

投資、存款還不夠！量入為出才是實現富裕的最佳途徑。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕財富確實會帶來一些特定的感受，若想要經濟無虞，則需提早為自己的財務做好準備，專家表示，存款、投資等5個理財，是通往富裕必備的條件，而在5個條件中，又以量入為出才是最佳途徑，無論你有多少積蓄或投資，若總是入不敷出，你就很難感到富有。

《gobankingrates》報導，財富自由是需透過多年來經過深思熟慮、有意識的財務決策逐步累積起來的，換句話說，良好的財務狀況不會憑空出現，你需要付出努力才能感受到富裕，而以下5個理財是通往富裕的主要方式。

1.建立良好信用記錄

身為Self Financial的社區負責人和財務行為策略師，布列塔尼‧格林表示，「人們談到想要感受『富有』時，他們真正追求的往往是內心的平靜」，這種財務自信始於基本保障的建立，而最容易被忽視的基本保障之一就是信用。

你的信用評分會在不知不覺中影響你的許多人生目標，從申請房貸或車貸到獲得更優惠的利率，甚至包括某些工作機會。良好的信用評分能讓你更容易實現理想的生活。格林認為，良好的信用是富裕生活方式或至少是自由自在的生活方式的基石。

「良好的信用記錄能為你創造更多機會和未來發展機遇，讓你在生活中擁有更多選擇，壓力更小，」她說。

2.儘早且經常儲蓄投資

克瑞頓大學海德商學院金融學教授羅伯特·R·約翰遜表示，要想讓你的錢增值並長久保值，就必須定期儲蓄和投資。

不要等到收入豐富才開始，現在就行動，約翰遜說，積累財富的最大資產是時間，實現真正的財務安全和財富，並非僅僅依靠儲蓄，而是儲蓄和投資相結合，由於複利效應，時間是投資的最大優勢。

從小養成這個習慣，就能為長期的財務穩定奠定基礎──這種穩定會讓你在未來感到富有。

3.承擔合理的風險

約翰遜提醒人們在開始投資時要避免一個常見的錯誤，過於保守，謹慎固然可以理解，但約翰遜堅持認為，累積持久退休財富最可靠的方法是投資股市。

「根據Ibbotson Associates彙編的數據，自1926年以來，大型股指數（例如標普500指數）的平均年回報率為10.4%。」他說道，「如果這些歷史平均回報率在未來得以保持，投資者只需7年多一點的時間就能使投資翻倍，並在23年後獲得10倍的原始投資回報。」

4.建構財務傳承

在自己有生之年累積財富固然令人欣喜，但真正感到富有的人還會努力創造代際財富。他們會教導孩子如何自信地管理金錢，甚至讓學習理財變得充滿樂趣。

面向家庭的理財工具和應用程式的興起，讓青少年有機會獲得實際的理財經驗。例如，熱門理財應用程式Cash App 提供「家庭」功能，讓家長和監護人為青少年設定受監管的帳戶。這些帳戶可以讓孩子在受監控的環境下使用金融卡、儲蓄、轉帳甚至投資。

家庭成員還可以共同設定儲蓄目標並追蹤進度，從而自然地創造機會，討論如何長期保持良好的理財習慣。這類理財教育的益處遠不止於一代。

5.量入為出

據Gertsema Wealth Advisors的註冊理財規劃師兼財富顧問米克爾（Jaymon Meikle）稱，量入為出是實現富裕的最佳途徑。他親眼見證了這種方法對他的客戶行之有效，因為它能將他們的支出控制在收入以下，使他們能夠儲蓄、投資並避免長期的財務壓力。

米克爾說，無論你有多少積蓄或投資，如果你總是入不敷出，因為你的支出高於收入，你就很難感到富有。

富有的感覺並非源自於揮霍無度，而是關乎穩定、選擇和自信。那些感到富有的人往往會堅持儲蓄和投資，量入為出，並為子孫後代的成功奠定基礎，而且他們在真正感到富有之前很久就養成了這些習慣。

