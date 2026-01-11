Costco這19項商品就值回「會員卡費」外媒精算出來了

很多人不禁發問，Costco的基本商品折扣是否足以讓「會員卡費」物有所值。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco以提供種類繁多、價格相對低廉的商品而聞名，但其每年65美元的會員費可能會讓一些購物者望而卻步。這就讓很多人不禁發問，Costco的基本商品折扣是否足以讓「會員卡費」物有所值。

美媒《商業內幕》報導，哪些產品類別才真正值得辦理Costco 會員卡呢？為了找到答案，該媒體匯總Costco子版塊中用戶最受歡迎的幾個顧客回覆，以及根據將這些價格與沃爾瑪、亞馬遜、塔吉特等傳統零售商的同類商品價格進行了比較，列出只要購買19項商品，基本上就值回會員費了。

雖然清單上的所有商品在Costco實體店都更便宜，但《商業內幕》計算了每件商品的收益分數，以表示在Costco只購買該商品一年後，與在傳統零售商處購買相比，65美元的會員費能節省多少。

以下是統計找到的結果，按從低到高的排名排列。

1. 寵物食品

在Costco，一袋38磅重的Blue Buffalo狗糧售價65美元，而同等重量的狗糧在普通零售商處售價為111美元。以此價格計算，會員費只需購買不到兩次即可抵銷。假設每年購買10次，這意味著節省下來的費用將足以支付會員費，外加該商品價格的六倍。Costco也以Kirkland Signature品牌銷售備受好評的狗糧，每袋40磅售價35美元。

2. 尿布和嬰兒濕紙巾

一大包Huggies尿布售價50美元，而在其他地方購買相同數量（156 片）的尿布則需要大約70美元。這樣算下來，光是尿布的省錢，不到四次購物就能抵銷會費。Costco也以 Kirkland Signature品牌銷售尿布，單價較低。

3. 嬰兒配方奶粉

大罐雅培奶粉售價為55美元，比在普通零售商處購買同款產品便宜約13美元。這意味著會員費只需購買五次即可抵消。Costco也銷售價格約為Similac一半的普通嬰兒配方奶粉，而且Costco的產品是由同一家領先的供應商Perrigo生產的，其他主要零售商也使用Perrigo為其自有品牌生產產品。

4. 咖啡豆

Costco出售的2磅裝星巴克派克市場烘焙咖啡豆售價為每磅8.40美元，而普通零售商出售的同款咖啡豆售價約為每磅12美元。以此計算，購買九次咖啡（相當於18磅咖啡）後，省下的錢就能抵銷會員費。除了星巴克，Costco也經常以低於傳統零售價的價格，提供來自世界各地咖啡種植區的當地咖啡烘焙商和特選咖啡豆。

5. 起司

出售2.5磅的Tillamook切達乾酪，每磅售價4美元，比一般零售商每磅便宜約2.60美元。假設一個家庭每週使用約半磅，那麼一年下來大約是25磅。按此計算，Costco會員費幾乎可以透過節省購買起司的費用來完全抵消，投資回報率為102。

6. 培根

培根的味道真是因人而異。不過，在Costco找到的這款每磅售價4.33美元的厚切培根，在中西部一家連鎖超市的售價是每磅8美元，與它最接近的替代品也差不多。每包三磅，算下來差價為11美元，大約購買六次後就可以抵銷會員費。假設一個家庭每年消耗15磅培根，那麼只需購買五次，投資報酬率為85。

7. 雞湯

Costco出售的雞湯每包6誇脫，售價9美元，這大約是傳統零售商出售同等數量單包雞湯價格的三分之一。假設每年購買三次（總共18誇脫），則投資回收期為83分。

8. 希臘優格

在普通零售商處購買三磅Fage Total 2% 希臘酸奶，比在 Costco 購買一桶要貴約2.70美元。假設一個家庭平均每週消耗約一磅酸奶，那麼一年下來就是買17次，投資報酬率為71。

9. 紙製品

Costco的一大特色是其包裝尺寸驚人的紙製品，例如這種 30 捲裝的Charmin衛生紙。在折扣前，33美元一包的包裝折合每卷1.10美元，比其他地方44美元一包的同等包裝便宜37美分。假設一個家庭每月使用10卷衛生紙，則意味著一年購買4次，投資回收期為67次。

10. 義大利麵

Costco出售的六包裝Barilla義大利麵每磅售價1.25 美元，比在其他地方購買同等數量的義大利麵便宜約4美元。假設每週吃一次義大利麵，每次用掉一磅義大利麵，那麼一年就需要購買九次，投資報酬率為54。

11. 水過濾器

Costco有時會出售超過一年用量的商品。 Brita建議每兩個月更換一次濾芯，所以這十個裝的濾芯可以用到明年。不過，Costco 的折扣前單價為4.50美元，比傳統零售商的單一濾芯價格便宜約3美元。如果購買相同數量的濾芯，Costco的包裝可以節省約30美元，性價比高達45分。

12. 洗碗機專用洗滌劑

在Costco購買Cascade洗碗機洗滌劑膠囊（折扣前）比在普通零售商處購買同等數量的膠囊便宜約7.30美元。如果一個家庭每天使用洗碗機一次，一年就需要購買四包，這相當於45倍的投資回報。

13. 暖通空調過濾器

暖通空調過濾器看似不起眼，但製造商建議至少每三個月更換一次，以確保最佳性能，而這筆費用累積起來可不少。Costco 出售的四包裝 3M Filtrete 空氣過濾器比其他地方的同類產品便宜28美元。不過，大多數家庭一年只需要購買一包裝，因此性價比高達43分。

14. 隱形眼鏡護理液

購買 Opti-Free 隱形眼鏡護理液，按體積計算，比在傳統零售商處購買便宜約25%。一個每月使用約12盎司的家庭，一年需要購買四包這樣的產品，投資報酬率為42。

15. 過敏藥物

消費者通常可以從購買知名品牌藥品轉向購買仿製藥來省錢。在Costco，一瓶365片裝的Zyrtec在折扣前售價為13.50 美元，而其他一些商店品牌的同等數量西替利嗪則很容易要價近40美元。

16. 食用油

與藥品和肉類一樣，Costco的食用油價格也很低。這款自有品牌的橄欖油每公升價格大約是其他零售商同類自有品牌橄欖油的一半。假設一個家庭每年使用3公升水，則投資回收期為25。

17. 洗衣液

Costco 出售的這款Arm & Hammer洗衣液售價為14.89美元，即每次洗滌約0.07美元，而其他零售商出售的同款產品每次洗滌價格為0.11美元。假設一個家庭一年要用掉兩桶 200 盎司的飲料，那麼投資回收期為22。

18. 維生素

與藥品一樣，Costco出售的普通維生素價格非常實惠，比其他地方的同類產品便宜約20%。兩個成年人每天各服用一粒複合維生素，一年內需要購買五顆這種軟糖，投資報酬率為18。

19. Costco美食廣場的菜單。

Costco 1.5美元的熱狗和汽水套餐引起了廣泛關注。畢竟，高階主管被明確警告絕對不能漲價的情況並不常見。不過，我們計算了一下，結果發現，每月大約購買一份Costco套餐（確切地說是每年14.4份）與在Portillo's或 Nathan's 等連鎖餐廳購買類似餐點相比，可以節省65美元。

更大的優勢在於，Costco的巨型披薩售價不到10美元。相比之下，達美樂最大的披薩是14英寸，售價15美元，而它的面積實際上只有Costco 18 英寸披薩的三分之二左右。

對於同等面積的起司或義大利辣香腸披薩，Costco的價格要便宜約12美元，這意味著六張披薩就能抵消年費。從5 美元烤雞的銷售情況來看，Costco的獲利能力略遜一籌，因為許多雜貨店也提供類似的產品。

