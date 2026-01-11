中國遊客不去日本改飛「這3國」 俄羅斯柬埔寨免簽搶客

中國行銷公司分析，南韓、越南和泰國是2026年中國人最愛的3個旅遊目的地。俄羅斯及柬埔寨因為免簽緣故，也會吸引中國遊客前往。（法新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕南華早報11日報導，中國行銷科技公司分析，受到禁日令影響，2026年中國赴日旅遊人數將萎縮近50%，南韓、越南和泰國成為最受歡迎的3大旅遊目的地。同時，俄羅斯、土耳其及柬埔寨因為免簽緣故，也會吸引中國遊客前往。

中國行銷科技公司華凱營銷（China Trading Desk），2026年中國旅客跨境行程預計約為1.65億至1.75億人次，較去年估計的1.55億人次增加，這包括造訪香港，以及歐洲和非洲等遙遠地區。

今年最受中國遊客喜愛的三大旅遊目的地，依序為南韓、越南和泰國，因為這些國家與中國之間享有交通便利紅利，且擁有豐富的熱門觀光景點。

其他國家放寬對中國公民的簽證政策後，預計入境的中國遊客數量也將出現成長。其中包括俄羅斯，該國已於去年12月允許中國遊客免簽入境。土耳其本月對中國遊客實施免簽政策，而柬埔寨計劃在6月至10月期間免除中國公民入境簽證。此外，已有數十個國家允許中國護照持有者短期免簽停留。

至於赴日旅遊部分，華凱營銷一項調查顯示，今年約有480萬至580萬人次的中國遊客造訪日本，低於2025年的930萬，減幅近5成。

