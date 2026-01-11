白宮顧問納瓦洛：川普從未軟化對中貿易政策的鷹派立場

美國總統川普的高級貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，川普從未軟化對中貿易政策的鷹派立場。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普的高級貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro），9日接受《彭博》播客節目「米沙爾．侯賽因秀」（The Mishal Husain Show）訪問時表示，川普從未軟化對中貿易政策的鷹派立場，但其中確實充滿了各種博弈與外交考量。

納瓦洛在川普首個總統任內就擔任白宮國家貿易委員會主席，川普重返白宮後又延攬他擔任白宮貿易與製造業政策辦公室主任，他曾與川普首個總統任內的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）共事，並與中國談判在2020年1月達成了「美中第一階段貿易協議」。

納瓦洛表示：「這本來是1件了不起的事情，對中國和美國都大有裨益，因為它將徹底改變中國的貿易模式。他們同意了，但在最後一刻，中國國家主席習近平卻說不。後來我們在2020年1月簽署了所謂的『精簡版協議』，但他們到最後也沒有遵守。」

納瓦洛直言：「我們與中方打交道時面臨的問題是，你不得不懷疑他們是不是在透過談判來拖延時間。」

川普在2025年1月展開第二個任期，並於當年10月底與習近平在南韓釜山會面。雙方最終達成了1項為期1年的貿易休戰協議，雙方同意降低了一些關稅，並暫停了部分高額關稅。

在被問到，這是否意味著川普對北京讓步？納瓦洛強烈否認，並指出最早的美國對中關稅幅度接近50%，在經過數輪增加和這次調降後，也實際把對中關稅稅率只降到了45%，而且在美國施壓下，墨西哥已跟隨美國對中國商品加徵關稅，美國現在仍在強烈敦促歐洲對中國徵收跟美國相同水準的關稅。

納瓦洛強調：「當總統為了保護美國免受中國欺詐行為的侵害而加徵關稅時，中國的產品就無法在美國銷售那麼多。那麼，中國把產品賣到哪裡呢？傾銷到歐洲，傾銷到墨西哥。」

當《彭博》提出質疑，當川普公開對中方領導人表示尊重，以及對中方購買黃豆表示感謝，這些言詞是否意味著川普在對中態度發生了轉變？納瓦洛回答：「不，根本沒有改變。」

納瓦洛解釋：「你們不了解川普的外交方式。外界，尤其是左派人士，最不明白的一點是，川普與習近平、普廷、土耳其的艾多根等被世界視為邪惡獨裁者（vicious dictators）的人保持暢通的溝通管道，這對川普來說至關重要。他們確實是獨裁者。但他們也是世界舞台的一部分，在這個舞台上，你必須與他們談判。」

納瓦洛並提醒，外界漏掉了北京正在把稀土和關鍵礦物「武器化」這件事。他說：「這些礦物幾乎是世界各地所有高科技產品的基礎。中國一直在歐洲、印度和美國炫耀武力，稱『我們想做什麼就做什麼，如果你們試圖阻止我們，我們就奪走你們的關鍵礦物』。他們自以為壟斷了這些資源，但其實這是個時間問題。美國的創新能力將迅速瓦解這種威脅。」

納瓦洛說：「那麼，而在這段期間我們該怎麼辦？我們只能搞外交。如果有人說這是軟弱，那他們根本不了解其中的博弈。」

在《彭博》訪問過程中，納瓦洛將中國人民和中共做了區分，強調他對中國人民非常尊重，但不是中共。他說：「我對中國人民非常尊重。但中國人民正處於中共的鐵蹄之下。如果中共想要擺脫其投機主義經濟模式，這種模式正在損害包括歐洲在內的世界利益，並導致金融體系極度不穩定，以及引發國際社會對中國的強烈不滿。」

納瓦洛指出：「中共只需要做1件簡單的事情：透過為民眾提供社會保障來降低儲蓄率。1個共產主義國家竟然沒有為民眾提供養老金或醫療保障，這簡直令人匪夷所思。相反，因為這就是他們的行事方式，共產黨員變得富有，而讓剩下的老百姓受苦。」

