快來逛日本版Costco！達人力推LOPIA超值必敗好物

LOPIA已成為不少民眾購買日本零食、肉品、小物的好選擇。圖為LOPIA夢時代店開幕首日，人潮洶湧。（夢時代提供）

〔財經頻道／綜合報導〕日系連鎖超市業者LOPIA（樂比亞）被稱為「日本版Costco」，吸引不少死忠鐵粉，日本達人推薦多款商品，美味又超值。

LOPIA在台灣也有門市，成為不少民眾購買日本零食、肉品、小物的好選擇。日本首相高市早苗之前「台灣有事」言論惹怒中國，北京祭出一系列報復措施，包括暫緩赴日旅遊、禁止進口日本水產、日本牛對中出口磋商喊卡等，中國小粉紅也發起抵制日貨。

為了力挺日本，大批台灣民眾前往搶購日本產品表達支持，其中日本人氣食品超市LOPIA就被台灣人買爆，甚至出現缺貨。

這家有「日本版Costco」之稱的日系超市，已累積不少粉絲。根據《Yahoo！Japan》報導，一位日本LOPIA鐵粉就大推多款美味食品和超值商品，提供消費者購物參考。

1、豬肉燒賣：這款熟食區的熱銷主食，售價179日圓（約台幣36元），讓你享受到吃肉的滿足感。

2、醃竹莢魚南蠻漬：售價599日圓（約台幣120元），清爽又美味。

3、中國麵條：2包214日圓（約台幣48元），搭配湯底204日圓（約台幣41元），肚子餓時很方便，若加上雞蛋及蔬菜就是一道物美價廉的正餐。

4、Luna的香草優格：價格139日圓（約台幣28元），吃了會迷上。

另外，有些蔬菜、調理包及LOPIA吉祥物週邊商品，也可視需求採買。

