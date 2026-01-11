斷交國日子不好過！「天空之國」紡織業爆危機 台商揭慘況

川普關稅重創賴索托成衣業。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕有「天空之國」之稱的賴索托曾與台灣建交又斷交，該國重要經濟支柱紡織業遭川普關稅重創。外媒披露，賴索托以美國市場為主的成衣出口商，開工率最低只剩5%，有的直接關廠。1台商開拓南非市場，單價卻很低，美國訂單每件5美元（3.71英鎊，台幣157元），南非的價格則是5南非鍰（0.23英鎊，台幣9.8元）。

《衛報》報導，去年川普宣布「對等」關稅政策，稅率基於一國對美順差。2024年，賴索托向美國出口價值2.37億美元（台幣75.6億）的商品，而從美國進口價值280萬美元（台幣8820萬）的商品。

如果該方案實施，賴索托的出口商品將被徵收50%的關稅。賴索托貿易部長謝利勒（Mokhethi Shelile）表示，川普曾聲稱賴索托是個無人知曉的國家，賴索托正被當作「賤民國家」對待。

即便關稅最終降至15%，仍對賴索托經濟造成衝擊。該國央行將2025年和2026年的經濟成長預期分別下調1個百分點，至1.1%和0.9%。

美國對等關稅對賴索托成衣出口衝擊相當大，一項政府調查顯示，在15家出口到美國的成衣公司中，有12家做出回應，結果顯示裁員人數達400人。其中5家公司的工廠產能利用率僅5%至30%，另有3家公司已完全停產。

台商宏遠興業（Ever Successful Textiles）數百台縫紉機為美國生產大量運動服，也為南非零售商生產兒童內搭褲。然而，該公司人力資源經理帕拉 （Malefetsane Phahla）表示，470 台機器中只有 80% 處於運行狀態，公司擁有 550 名員工，2024 年則有650 人。

儘管賴索托向南非出口更多成衣，價格卻很低。訂單顯示，宏遠的美國訂單每件 5 美元（3.71 英鎊），而南非訂單每件 5 南非鍰（0.23 英鎊）。

由於許多成衣業陷入困境，失業人口攀升。當地48歲的工人馬卡克（Moleboheng Matsepe），自去年9 月以來就一直失業。她坦言，「壓力太大了，晚上都睡不著覺。」他要養活五口之家，現在靠偶爾做些洗衣工作，每週只能賺 50 馬洛蒂（maloti，約2.23 英鎊，約台幣94元）。馬卡克說，正在努力為 15 歲的女兒購買衛生棉和籌學費，並養19 歲的兒子及年邁的父親。

據賴索托官方統計，該國約有3.6萬名紡織工人，其中大部分是女性，這些工人中有三分之一為美國生產成衣，包括為Levi’s生產牛仔褲。目前每天都有婦女繼續在工廠門外等待，希望找到工作。

貿易部長謝利勒強調，賴索托正在尋求多元化，或者在不減少向美國出口的情況下，拓展南非市場。他稱，賴索托仍然需要美元來進口電力、購買重型機械以及維持本國貨幣與南非鍰掛鉤。

謝利勒還說，賴索托希望將對等關稅降低至 10%，達到史瓦帝尼、衣索比亞和肯亞的水準，才能保持競爭力。

