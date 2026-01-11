AI熱潮席捲全球 投行：亞洲科技股主導供應鏈 還有上漲空間

今年開年以來，亞洲科技股在人工智慧（AI）相關需求強勁的利多消息帶領下一路狂飆，。（路透合成照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，今年開年以來，亞洲科技股在人工智慧（AI）相關需求強勁的利多消息帶領下一路狂飆，包括高盛、花旗等投行都紛紛押注，亞洲科技股強勁動能和超越美國同業的表現將持續一整年。

高盛策略師對亞洲科技股持「加碼」立場，並預期在AI相關需求激增和估值合理等因素的推動下，亞洲科技股將進一步上漲。花旗表示，鑑於亞洲科技股在半導體供應鏈中的重要性和獲利成長潛力，全球長期投資人正在增持亞洲科技股。

請繼續往下閱讀...

今年迄今，1個主要的亞洲科技股指數已飆漲約6%，勝過那斯達克100指數的2%漲幅。投資人正將目光轉向全球半導體供應鏈核心的亞洲地區，這個轉變反映出在經歷了多年的超高速成長之後，外界越來越懷疑美國科技股能否繼續保持AI驅動的漲勢。

強勁的基本面正在支撐這個趨勢。南韓三星電子上週公布的初步營業利潤成長超過3倍，創歷史新高，台積電的營收也超乎預期，中國AI公司在股市的亮眼登板也提振了市場樂觀情緒。

澳洲金融服務公司激石集團（Pepperstone Group）研究策略師吳迪琳表示：「這實際上反映了投資人目前對最佳風險回報的認知發生了轉變。美國科技股就像1座成熟的金礦—價值已經非常豐厚。而亞洲科技股則像1座尚未充分開發的礦山—目前仍被低估，但基本面強勁，能夠為那些具慧眼的投資人帶來豐厚回報。」

MSCI亞太資訊科技股指數的預估本益比為16.3倍，那斯達克100指數為和費城半導體指數約為25倍。儘管自2024年底以來，亞洲科技股指數的漲幅已比那斯達克100指數高出33個百分點，比費城半導體指數高出約2個百分點。

眾多基金經理人在調整2026年的投資組合之際，紛紛將資金投入亞洲科技股。坦伯頓全球投資公司交易部門主管莫里納（George Monila）表示，避險基金、多頭基金和被動式基金等多種投資人都對亞洲科技股表現出濃厚的興趣，尤其是在南韓和香港；在日本，他看到一些投資人在去年年底前減持AI領域的投資，現在又重新增持。

資金流入推高了股價。台積電、三星電子及其南韓同業SK海力士等亞洲3大科技股，今年股價已上漲8%至16%。在香港，晶片製造商華虹半導體的股價上漲超過20%。

推動市場看漲的另1個主要原因是更高的獲利成長潛力。《彭博》彙編的數據顯示，未來12個月，MSCI亞太資訊科技股指數裡的南韓和台灣（亞洲2大科技重鎮）成分股，每股盈餘預計將分別成長79%和36%；相較之下，那斯達克100指數成分股的每股盈餘預計成長28%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法