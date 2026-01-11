四款日系熱門車型大降價 專家曝觀點！今年早春有好康

PSS行銷專家修·迪克森（Hugh Dixon）表示，日產Altima轎車的價格在2026年可能會下降5%至6%。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕打算2026年買車嗎？隨著新（2026）年的到來，一些日本車型的價格預計將大幅下降。美國多位汽車專家預測哪些日本車型價格將會下降，原因是什麼，以及降價時購買這些車型的理由。以下是他們的觀點：

1. Nissan Altima

PSS國際搬家公司的行銷專家修·迪克森（Hugh Dixon）擁有豐富的國際市場商用車採購管理經驗，他表示，日產Altima轎車的價格在2026年可能會下降5%至6%，平均價格將降至2萬6877美元，而其標價約為2萬8570美元。

請繼續往下閱讀...

「日產正在逐步停產Altima車型，在它停產前購買可以享受大幅折扣」，迪克森指出，「消費者對Altima的需求也很低，而車隊在秋季期間的銷量卻高達數千輛。這將導致Altima在私人市場上的價格下降。」

Altima不僅價格更親民，幾乎能滿足駕駛者對汽車的所有需求。他補充道，「對於那些尋求經濟實惠、可靠代步工具的人來說，Altima極具性價比，因為它駕駛性能出色，油耗也很低」、「它還配備了恰到好處的舒適性和安全性配置。」

2. Honda Passport

來自AutoInsurance.org的汽車產業專家梅蘭妮·穆森（Melanie Musson）表示，由於川普總統去年實施的關稅上調，日本汽車的價格可能不會大幅下降。不過，穆森指出，2026年本田Passport的價格可能會略有下降，以便為新車型騰出空間。

她解釋說：「經銷商越想賣車，你就越有機會買到好車。所以本田雖然沒有宣布降低廠商建議零售價，但你還是有可能找到不錯的折扣。」

根據本田官網訊息，2025年本田Passport的起售價為4萬2400美元。這款雙排座SUV的寬敞空間定會讓駕駛者愛不釋手。Passport不僅乘坐舒適，而且還擁有充足的載物空間。

3. Subaru Impreza

「速霸陸Impreza的銷售量正在下滑，所以現在可能是個好機會，可以利用低迷的需求，爭取到更優惠的價格」，穆森指出。在速霸陸官網上，Impreza的起價為2萬4360美元，所以你或許能以更低的價格買到它。Impreza是全時四驅車型，如果你經常在積雪或崎嶇的路面上行駛，這將非常實用。

4. Toyota bZ

想買電動車嗎？穆森推薦豐田bZ（美規bZ4X小改款換名「bZ」）。她指出，「這款車2026年價格會更低，而且電池組也會更好，所以性價比更高」。 「電動車的價格普遍都在下降，bZ也在其中。2026款的價格會便宜約2000美元。」這款豐田2026款車型的起售價為3萬4900美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法