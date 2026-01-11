70％ Z世代「為錢而失眠」專家解答10個投資理財迫切問題

70%的Z世代受訪者表示，「會因為錢而失眠」。許多人不知道該存多少錢，或是先投資還是先還債。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國雅虎財經新聞報導，70%的Z世代受訪者表示，「會因為錢而失眠」，這種焦慮並非空穴來風。2025年，年輕人的平均信用評分降至676分，是所有世代中降幅最大的。

投資媒體Investopedia向Mahoney Asset Management的執行長馬奧尼（Ken Mahoney）和11 Financial的執行長兼創辦人科瓦爾（Taylor Kovar）接受媒體訪問，回答如何解決Z世代最迫切的10個問題理財和儲蓄的問題。

1. 我到25歲時該存多少錢？

科瓦爾：沒有統一的目標，因為這個年齡段的收入和支出差異很大。許多人以攢夠一個月的生活費為起點，然後隨著事業的發展逐步增加儲蓄。

馬奧尼：我們希望25歲的人應該有大約1萬到2萬美元的應急資金。這些積蓄可以作為後備資金，防止失業等情況導致你負債累累。如果你離這個數字還差得很遠，也不用擔心。很多年輕人都達不到這個目標。重要的是要循序漸進，儘早且經常地透過工作單位或個人退休帳戶（IRA）向401（k）計劃繳款至關重要，而且要盡可能多地投入。

2. 我該先投資還是先還債？

馬奧尼：我們認為可以找到一個折衷方案，同時實現這兩個目標。只專注於償還債務可能會錯失市場成長良機，但如果將所有資金投入投資，利息（尤其是高利息信用卡利息）的累積速度可能會超過任何投資回報。

馬奧尼建議兩者兼顧：每月拿出一部分錢用於償還債務，一部分錢存入退休帳戶。

3. 如何在不負債的情況下建立信用記錄？

馬奧尼：像使用金融卡一樣使用信用卡。「永遠不要超支，每月按時還清欠款，不要落入只支付最低還款額的陷阱」。

馬奧尼和科瓦爾建議，消費入帳後應立即還清餘額，不要等到收到月結單。這樣做有助於提升信用評分，同時避免支付利息。科瓦爾還提到，如果想要更嚴格的限制和更高的信用等級，可以考慮申請擔保信用卡。

4. 當我沒有多少錢的時候，我該如何開始投資？

如果你只能投資少量資金，那也沒關係，大多數人都是從小規模開始的。首先，開設一個證券帳戶或退休帳戶，選擇一隻追蹤大盤的指數基金，然後在預算允許的情況下進行投資，最好採用平均成本法，即無論市場行情如何，都定期投入相同的金額。

5. 加密貨幣值得考慮嗎？

馬奧尼：比特幣是加密貨幣領域的例外。比特幣的去中心化結構賦予了它真正的持久力，而許多其他加密貨幣更多的是受炒作驅動，「不值得關注」。

6. 我如何才能既負擔得起房租又能存錢？

馬奧尼：這肯定因人而異。但你可以先從計算日常習慣的「單位成本」著手，例如一次減少一次外賣，或是一次取消一項訂閱服務。例如，點外送的成本可能是自己在家做飯的兩倍，而且隨著時間的推移，這種差距還會越來越大。你也可以透過取消不必要的訂閱等浪費方式來省錢。「有很多方法可以省錢，積少成多」。

7. 我的收入中有多少百分比可以用於娛樂？

馬奧尼：只想著存錢而什麼都不做，這是玩人生遊戲玩錯了。這不是說要你把積蓄都花光玩樂，只是說你也需要留一些空間來享受生活。解決方法是「現金儲備」：預留一筆固定的現金用於你喜歡做的事情，這樣你就不會超支了。

許多理財規劃師建議，根據個人債務和其他支出情況，將稅後收入的5%到20%用於還款。關鍵在於設定一個既能堅持又不至於超出預算的目標比例。

8. 我現在應該開設退休帳戶還是再等等？

馬奧尼表示，羅斯退休帳戶（Roth ERA）與個人退休帳戶（IRA）或401（k）帳戶類似，為年輕收入者提供了明顯的稅收優勢。你投入的資金已經繳過稅，因此退休後提領的資金是免稅的。

鑑於現在的稅率可能低於以後的稅率，提前繳稅是明智之舉。許多Z世代員工顯然也認同這一點：根據富達投資公司統計，約五分之一（19.4%）的Z世代員工正在參與羅斯401（k）計畫。

9. 當我的收入每個月都在變動時，我該如何制定預算？

馬奧尼表示，你需要先確保支付固定開支（房租、車貸等）。如果某個月份收入較高，就立即將多餘的錢存起來。這筆錢可以作為緩衝，應對收入較低的月份。要把多餘的錢當作儲蓄，而不是獎金。

10. 如果我在股市賠錢怎麼辦？

科瓦爾：如果有人在股市或加密貨幣、外匯等投機性投資中賠了錢，那麼退一步，了解發生了什麼，重新專注於長期目標，而不是情緒化地做出反應，可能會有所幫助。這樣，你就可以從虧損中學到教訓。

馬奧尼建議，在再次交易之前，你應該學習如何使用「停損」，預先設定退出點，以限制買入股票時的損失。

