習近平牛皮吹破了！中國AI領袖吐實超車美國機率不到20％

〔財經頻道／綜合報導〕中國國家主席習近平才在今年元旦前夕發表新年賀詞，盛讚中國AI及晶片成就，才過幾天就被打臉了。中國生成式AI領域的專家坦言，中國不太可能在短期內在全球AI競賽超越美國。阿里巴巴旗下開源模型平台Qwen負責人林俊暘坦言，未來3到5年內，任何一家中企超越OpenAI和Anthropic等巨頭的可能性不到20%，騰訊和智譜AI的同行也持相同觀點。

綜合《彭博》等外媒報導，近1週中國智譜科技和總部位於上海的MiniMax 集團相繼上市，募集10億美元資金。MiniMax集團的股票在9日掛牌首日股價漲了1倍多，而智譜的股價自前一天上市以來也上漲36%。

儘管如此，在被譽為北京「矽谷」的中關村科技中心舉行的會議上，中國的AI巨頭們對在開發尖端模型方面，超越美國的可能性仍持謹慎態度。阿里巴巴集團旗下開源模型平台Qwen的負責人林俊暘認為，未來3到5年內，任何一家中國公司透過突破性進展，超越OpenAI和Anthropic等巨頭的可能性不到20%。

林俊暘說，「OpenAI 的大量運算資源都用於下一代研究，而我們的資源卻捉襟見肘，僅僅滿足交付需求就消耗了我們大部分資源，這是一個由來已久的問題：創新究竟掌握在富人手中，還是窮人手中？」

與林持相同觀點的還有智譜創辦人兼首席人工智慧科學家唐傑，以及近期從OpenAI加入騰訊，負責領導這家中國市值最高公司人工智慧業務的姚順宇。

唐傑直指，「我們剛剛發布了一些開源模型，有些人可能會感到興奮，認為中國模型已經超越了美國。但事實是，差距可能正在擴大。」他強調，毫無意義的內部競爭毫無益處。我們應該代表中國，推動通用人工智慧（AGI）走向世界。

中國AI界領袖的擔憂反映整個行業的焦慮，儘管資本湧入，面臨的挑戰也日益嚴峻，包括監管障礙、人才流失及更多創新突破需求。近期IPO熱潮雖取得財務成就，並未解決這些根本上的問題。業界領袖坦言，如果技術及創新沒有實質的進步，中國與美國的差距會繼續擴大。

