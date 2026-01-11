Costco的魚為何經常被退貨 兩原因說明了！退貨率最高是它

消費者經常抱怨從Costco購買的魚類和其他海鮮，包括從難聞的氣味、奇怪的變色，到黏糊糊的口感和令人作嘔的味道等。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕社群媒體用戶抱怨從Costco購買的魚類和其他海鮮，包括從難聞的氣味、奇怪的變色，到黏糊糊的口感和令人作嘔的味道等。那麼，為什麼顧客經常反映在Costco購物體驗不佳，並將魚退回Costco呢？原因有二：海鮮極易腐爛，保存期限短，因此在Costco退貨率最高的商品榜單上名列前茅；此外，Costco為會員提供100%滿意保證，讓顧客放心退貨。

似乎並非只有一種魚類讓Costco會員感到不滿。顧客抱怨過智利鱸魚、珍寶蟹腿，以及最常見的鮭魚。一位自稱是Costco員工的Reddit用戶表示，鮭魚是退貨率最高的商品之一，原因是「魚腥味難聞」，甚至在保質期前幾天就有人退貨。

一位Reddit用戶指出，Costco的內部做法包括員工每天重新包裝新鮮海鮮以去除多餘水分和減少異味，這導致海鮮的保質期似乎被延長。

Costco曾因其Kirkland Signature金槍魚罐頭的問題而被起訴，並且與泰國正大食品等備受爭議的海鮮供應商有牽連。然而，Costco近期承諾將遵守聯合國制定的更高標準和永續發展目標。

忠實顧客可以信賴Costco完善的退款/退貨政策，但退食品可能會有些棘手。Reddit用戶反映，在某些情況下會遇到阻礙。一位用戶表示，他購買了鮭魚，帶回家後發現已經腐爛，便立即扔進了垃圾桶。當他返回門市辦理退款時，卻被問到為何沒有把腐爛的鮭魚一起退回。

為了避免與會員服務部門發生糾紛，最佳做法是始終將未使用的部分退回。為了減少魚類等易腐食品的異味，一些用戶建議在退回門市前先將其冷凍。退回Costco的商品最終可能會被丟棄，其中大部分易腐食品會被丟棄。

