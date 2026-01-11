南韓去年人均GDP首度被台灣超越 韓媒解釋有2大原因

南韓政府公布的數據顯示，南韓去年的人均GDP 出現3年來首度下降，且被台灣超越，為22年來首見。（示意圖，取自Freepik）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》11日報導，南韓政府公布的數據顯示，南韓去年的人均GDP（國內生產總值）出現3年來首度下降，且被台灣超越，為22年來首見，主要因為經濟成長乏力，因此無法擴大經濟規模，再加上韓元兌美元大幅貶值，導致以美元計價的GDP規模縮水。

根據南韓經濟財政部、南韓央行等機構11日發布的數據顯示，南韓去年人均GDP估計為3萬6107美元（新台幣114萬元），較2024年的3萬6223美元（新台幣114.4萬元）下降0.3%，為3年來的首次下降。

南韓於2014年人均GDP突破3萬美元（新台幣94.8萬元）大關，但此後連續12年未能突破4萬美元（新台幣126.4萬元）。相較之下，南韓主要競爭對手台灣預計今年就能進入4萬美元區間，而台灣在2021年才剛突破3萬美元大關，僅用了5年時間。國際貨幣基金（IMF）預測，南韓人均GDP將在2028年達到4萬美元。去年南韓人均GDP被台灣超越，為22年來首見。台灣去年的人均GDP估計為3萬8748美元（新台幣122.4萬元）。

南韓人均GDP長期徘徊在3萬美元左右，主因在於經濟成長緩慢。去年南韓經濟成長僅1%，為2020年以來的最低水準（2020年為-0.7%）；韓元貶值進一步也影響了GDP的計算，去年韓元兌美元匯率貶值4.3%。

世宗大學金大鐘教授表示：「如果反映經濟基本面的匯率無法穩定下來，南韓民眾將繼續貧困。我們必須取消監管，增強產業競爭力，使南韓成為人們願意投資的國家。」

