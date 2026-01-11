不想當下流老人快學起來！5招讓你從從容容退休

日媒指出，若想悠閒享受退休生活的人，平日就要養成許多好習慣。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕由於財務及健康等因素，不少人對退休生活充滿不安。專家建議，不妨藉由日常生活做好一些小準備，減輕對未來的焦慮。包括拋開面子，設定適合自己生活水準的生活開支、養成小額儲蓄習慣、具備住家空間的勇氣；另外謹記健康就是最大的回報，同時也要培養工作以外的興趣，這樣做可以協助你優雅從容邁向退休。

日媒《Life ＆Money》報導，那些享受悠閒退休生活的人，大都源自於長期、持續的日常好習慣積累，控制生活開支、養成合理儲蓄習慣、注重保持健康、維繫良好的人際關係，這些看似微不足道的小事，但當它們結合起來，就能對你的未來生活產生巨大的影響。

請繼續往下閱讀...

報導說，今天所做的每一個小小的選擇，都將為10年或20年後的安寧生活奠定基礎。明白你的日常行為正在悄悄塑造你的未來，是邁向舒適退休生活的第一步。

報導建議5招可協助你邁向安穩的退休生活，說明如下：

1、拋開社交面子，控制生活成本：退休後的舒適度並非取決於高收入而已，趁著還在工作時削減非必要開支，並設定適合自身生活水平的生活預算的人，退休後收入下降時受到的影響較小，明確劃分各項開支的優先順序很重要。

2、養成小額儲蓄習慣：退休後的安全感更取決於能否持續儲蓄，而非一次性存下巨款。那些在工作期間養成每月儲蓄適量習慣的人，無論是幾千日圓還是幾萬日圓，都能在多年積累中穩步積累退休金。

3、縮小住家空間的勇氣：租房和房貸是退休生活中最大的風險。如果您擁有自己的房產，那麼在退休年齡前還清房貸至關重要。如果您租房，則需要預見收入的減少，並做好搬遷到更符合自身經濟能力的住所的準備。在子女離家後儘早降低維護寬敞房屋的成本，將直接帶來安心感。

4、健康是「最佳回報」：除了透過保險和儲蓄為未來做好準備外，長期保障家庭財務最可靠的方法是每天努力預防疾病。現在就開始為降低未來的醫療費用而投資，是擁有更舒適退休生活的重要心態。

5、工作之餘培養其他興趣：退休生活是否令人滿意，並非只取決於財務狀況。當你告別以工作為中心的生活後，所獲得的情感支持至關重要。那些退休後仍堅持嗜好、參與社區活動或透過志工服務與他人保持聯繫的人，自然而然會找到生活的滿足感。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法