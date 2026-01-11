這國龍蝦對中國出口減逾3成 關稅太高不賣給你！「聰明成功轉型了」

加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）的龍蝦產業受到了中國關稅的衝擊，但官員表示，出口商正開始開拓其他國際市場。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國對加拿大出口徵收25%關稅，為緩和衝擊，加國活龍蝦找到其他的出口市場，對中國的出口大降超過3成。

加拿大龍蝦協會執行董事傑夫歐文（Geoff Irvine）表示，最新數據顯示，去年10月加拿大龍蝦在美國和中國以外的出口增長了約43%，這有助於緩解中國對加拿大出口徵收25%關稅帶來的衝擊。加拿大統計局表示，中國10月購買了價值1180萬美元的活龍蝦，比去年同期的1710萬美元下降了約31%。

請繼續往下閱讀...

歐文在周六接受採訪時說：「我們的出口商非常聰明，他們在世界各地都有人脈，我們會幫助這些人脈發展」。

歐文指出，「因此，當某個市場超出他們的掌控範圍時，例如某些產品在中國市場就變得遙不可及，他們就會調整策略，而且他們已經成功轉型。數據非常清楚地表明了這一點。」

龍蝦出口商拉蒙特（Stewart Lamont）接受採訪時表示，他的公司向13個國家出口龍蝦。上個月，品質下降導致近岸價格下跌。拉蒙特表示，12月份漁民每磅漁獲價格約8美元。隨著冬季的深入，價格通常會上漲，目前已穩定在每磅10美元左右。

拉蒙特表示，中國25%的關稅影響巨大，並指出增值稅使得總溢價高達41%左右，這還不包括運輸成本。近年來，中國購買了加拿大約40%的龍蝦出口。

他說：「這基本上成了交易的致命傷」；「 過去一年裡，很多公司都以成本價甚至更低的價格向中國出口龍蝦。還有很多公司乾脆選擇在其他不受關稅影響的市場銷售龍蝦。」

今年，加拿大新斯科細亞省（Nova Scotia）的龍蝦產業受到了中國關稅的衝擊，但官員表示，出口商正開始開拓其他國際市場。

根據加拿大統計局數據顯示，2024年加拿大出口了約8萬365公噸龍蝦，價值29億美元。其中，新斯科細亞省的出口量約佔總量的45%，價值13億美元。美國是最大的龍蝦買家，根據《美墨加協定》，美國仍享有免關稅待遇，其次是中國，出口額為5.35億美元。

今年3月，中國對加拿大海鮮加徵關稅，以報復加拿大對中國商品加徵關稅，包括對中國電動車徵收100%的關稅。下週，加拿大總理馬克·卡尼將訪問中國，與國家主席習近平舉行會晤。

歐文表示，這次訪問是重建兩國關係的重要一步。雖然業界樂見關稅方面取得漸進式進展，但他並不期待會有什麼重大突破。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法