台灣山葉機車股權轉移 成日本總社全資子公司

〔中央社〕台灣山葉機車工業在9日宣布，近期已完成股權轉移，即日起成為日本山葉發動機株式會社全資子公司，藉此強化總社與子公司間資源整合，提升營運效率與服務品質。

台灣山葉機車指出，股權轉移後日常營運、財務往來、所有對供應商與經銷商權利義務、現行合作關係與交易條件等，均不受所有權調整影響，之後進一步活用全球YAMAHA資源，持續專注整車及相關部品開發、製造與銷售。

為提升業務與資源運用效率，台灣山葉機車指出，將整併台灣山葉電裝工業與台灣山葉興業，強化自身技術開發與商貿業務能力，原本所屬部分非核心資產，以售後租回方式持續使用，藉此達到資金運用效益最大化，兼顧新商品開發測試計畫推進。

根據統計，2025年台灣山葉掛牌數12萬5928輛，全年累計台灣機車掛牌數70萬8406輛，山葉市占率17.8%。

根據官網資料，1987年日本YAMAHA發動機株式會社在功學社與萬山公司整併後，與功學社合資成立台灣山葉機車工業股份有限公司，同年新竹工廠及全台5大販售管理公司成立。

1990年，台灣山葉機車累計生產量達到100萬輛，1993年，台灣山葉累計生產量達到200萬輛，1998年桃園中壢過嶺工廠成立，2012年，台灣山葉導入大型重型機車銷售，2017年，台灣山葉累計生產量達到1000萬輛，2022年，中壢工廠和新竹工廠廠辦合一。

