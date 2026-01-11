川普清理後院打趴一帶一路！中國砸千億蓋祕魯錢凱港慘了？

中資投資興建祕魯錢凱港是「一帶一路」倡議在該地區的旗艦計畫，北京的地緣政治野心引發全球關注。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕委內瑞拉總統馬杜羅倒台後，中國失去一個「全天候戰略夥伴」，借給委國的龐大石油貸款恐成呆帳。不少分析師開始關注中國豪擲35億美元（約台幣1103億），在祕魯興建的錢凱港（Chancay）是否會被美國盯上，錢凱港是中國「一帶一路」倡議在該地區的旗艦計畫，而且祕魯豐富的礦產資源使其成為美中爭奪的焦點，未來動向備受矚目。

中國領導人習近平（左）2024年11月中旬與時任秘魯總統博魯阿爾特，以視訊方式主持錢凱港開港儀式。（法新社資料照）

《南華早報》11日報導，美國突襲委內瑞拉後，外界開始關注南美更廣泛的戰略問題，包括美中在秘魯等國的競爭。祕魯是向亞洲市場出口礦產的重要樞紐，目前一直努力在北京和華盛頓之間保持平衡。

在執法和禁毒行動方面，華盛頓也將秘魯視為其「西半球後院」的一部分；至於中國還資助秘魯一個具有重要戰略意義的港口建設-錢凱港。分析人士認為，該港口的整體利益與美國保持一致，且秘魯與委內瑞拉存在根本差異，降低外部干預的可能性。

上海大學拉丁美洲研究中心主任蔣世學（音譯，Jiang Shixue）表示，秘魯成為「第二個委內瑞拉」的可能性仍然很低，祕魯沒有採取強烈的反美立場，也不太可能採取這種立場。

倫敦的金融科技公司 Ebury 市場分析師巴努埃沃 （Diego Barnuevo）亦稱，雖然川普政府可能會對古巴等其他敵對的拉丁美洲政權施加壓力，但秘魯不同，它是民主國家，儘管並不完美，仍擁有運轉良好的機構和與華盛頓利益大致一致的政府。

投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia‑Herrero）稱，中國在秘魯的經濟存在是確實存在的，但受到控制，並非全面滲透，而是專注於「採礦和基礎設施」。他認為，秘魯和中國之間的貿易額相對小，2024 年約為 350 億美元（約台幣1.1兆），其戰略優先級遠低於墨西哥等國，墨西哥同年的貿易額約 1200 億美元（約台幣3.8兆）。

加西亞-埃雷羅點出，「對某些人來說，它甚至可以用於軍事用途。我相信美國對此感到擔憂，因為它降低了以往樞紐的重要性。」然而，他研判接下來可能發生的事情無需擔心。

祕魯擁有世界上最重要的銅銀儲量，這些儲備正逐漸成為美中競爭的核心領域。（彭博）

美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉丁美洲研究教授R. Evan Ellis 在一份報告中表示，錢凱港不會構成直接的軍事威脅，也不太可能在短期內引發美國的任何行動。

值得一提的是，祕魯擁有世界上一些最重要的銅銀儲量，根據世界銀行和秘魯央行的數據，礦產佔該國出口總額的60%以上。英國皇家三軍聯合國防研究所將這些儲備列為南美關鍵資源之一，正逐漸成為美中競爭的核心領域。

中國商務部所屬國際貿易經濟合作研究院研究員周密（音譯，Zhou Mi）認為，秘魯對所有經濟夥伴相對開放且公平，維持這種平衡的能力依賴於一個廣泛接受的國際秩序，但是「如果某些國家利用非市場力量，如軍事力量，施壓他國調整立場，那就超出正常範圍。」

